GF VIP, Patrizia Rossetti contro Pamela Prati e Alfonso Signorini: cosa è successo

La casa del Grande Fratello Vip non smette di regalare grandi emozioni, grandi colpi di scena. E grandi discussioni. L’ultima, in ordine di tempo, ieri sera, subito dopo la diretta del programma: protagoniste, questa volta, Patrizia Rossetti e Pamela Prati.

Cosa è successo tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati

Tutto sarebbe partito da Patrizia Rossetti, volto noto di Rete 4 che la scorsa settimana è finita al televoto flash per le sue dichiarazioni nei confronti di Marco Bellavia. Per la conduttrice, quella nomination era stata ingiusta. Così come, secondo lei, è stato ingiusto l’atteggiamento avuto ieri in puntata. Ed è bastato poco per perdere le staffe. Il motivo? A scatenare l’ira la richiesta di Pamela Prati, che avrebbe chiesto e ottenuto una stanza singola con bagno privato.

“Perché lei si merita la camera singola?” – ha detto Patrizia, che ha continuato. “Sai che ti dico? Domani mi levo dalle pa**e, mi hanno rotto. Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no, non va bene”. Ma la Rossetti non si è certo fermata qui e ha inveito anche contro il padrone di casa, Alfonso Signorini.

Patrizia Rossetti contro Alfonso Signorini

“Alfonso mi hai fatto una promessa. Vai un po’ a fan****” – ha detto la Rossetti, senza mezzi termini. La conduttrice, poi, ha continuato a discutere con Pamela, che lei considera una falsa che ‘finge di stare male’. Insomma, la tensione è alle stelle: le due riusciranno a chiarirsi e a trovare un giusto compromesso?