Maurizio Costanzo Show, perché salta la puntata di stasera? Cosa è successo e cosa andrà in onda

Niente da fare per i telespettatori che stanno aspettando la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show. Dopo il debutto della scorsa settimana, arriva oggi l’amara sorpresa: stando a un’anteprima rilasciata da TvBlog, il salotto televisivo oggi non aprirà le sue porte agli italiani. Il motivo? La registrazione, prevista per oggi pomeriggio, molto probabilmente salterà e, di conseguenza, la puntata di stasera, prevista dopo la fiction Viola come il mare, non andrà in onda.

Perché stasera non ci sarà il Maurizio Costanzo Show?

Come spiega TvBlog, la puntata di stasera è ‘saltata’. Il motivo? Maurizio Costanzo starebbe poco bene. “La sospensione arriva a causa di una indisposizione di Maurizio Costanzo ed è stata comunicata ai diretti interessati a poche ore dalla registrazione dell’appuntamento prevista per il venerdì”.

Quindi, stasera, salvo cambiamenti, il Maurizio Costanzo Show non andrà in onda. E i telespettatori dovranno fare a meno di vedere il giornalista e i suoi ospiti, cioè Urbano Cairo, Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi, Patty Pravo.

Cosa andrà in onda in seconda serata

Non è ancora chiaro cosa andrà in onda in seconda serata dopo Viola come il mare, ma è probabile che Mediaset lasci spazio a un film.