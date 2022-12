Concorso Enac 2023: bando, requisiti e come fare domanda

Nella giornata dello scorso 27 dicembre 2022, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 5 nuovi bandi di concorso per lavorare nell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac). Un’occasione sicuramente da non perdere: i 5 concorsi in questione prevedono, nel complesso, 114 assunzioni a tempo indeterminato, per diverse categorie di lavoratori: funzionari, ingegneri, ispettori di volo, avvocati e medici chirurghi. Per quanto riguarda la scadenza, occhio alla data del 26 gennaio 2023, giorno entro il quale deve essere presentata la candidatura. Di seguito il dettaglio delle migliori offerte da monitorare e non perdere.

Concorso Guardia di Finanza, pubblicato il bando per 15 tenenti: ecco come candidarsi

Concorso Enac: requisiti generali per partecipare

Come anticipato, i concorsi messi a disposizione dall’Enac prevedono l’assunzione a tempo indeterminato di ben 114 figure professionali. Al pari di ogni altro concorso, per poter presentare la domanda, è necessario possedere dei requisiti generali, oltre che specifici della singola figura ricercata. Eccoli nel dettaglio:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

non avere riportato condanne penali, non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né essere stati interdetti dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell’anno 1986;

godere dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Concorso pubblico Enac per medico chirurgo: posti e requisiti

Tra le figure ricercate, quelle di 3 medici specializzati in chirurgia. L’assunzione è prevista a tempo interinato con inquadramento di livello economico PI1 presso la direzione generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di Roma. Ecco di seguito i requisiti:

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

diploma di Specializzazione in ambito sanitario;

iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Concorso pubblico Enac per avvocato professionista: posti e requisiti

Si ricercano, tra le altre figure, anche 5 avvocati professionisti. L’assunzione è prevista a tempo interinato con inquadramento di livello economico PI1 presso la direzione generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di Roma. Ecco i requisiti specifici richiesti:

laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S) oppure diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza o equiparate;

iscrizione all’albo professionale degli Avvocati presso i relativi Consigli dell’Ordine.

Concorso pubblico Enac per ispettore di volo: posti e requisiti

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è anche alla ricerca di 12 ispettori di volo da inserire a tempo indeterminato con posizione economica C3 dell’Area operativa. Nel dettaglio, si ricercano:

4 ispettori del settore trasporto aereo commerciale con velivoli a lungo raggio;

4 ispettori del settore trasporto aereo commerciale con elicotteri;

4 ispettori del settore aviazione generale e scuole di volo con elicotteri.

I requisiti specifici sono: