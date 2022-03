Gemma Galgani: chi è, età, che lavoro fa, chi è l’ex marito, Instagram, figli, Franco

Chi è Gemma Galgani, lavoro

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle protagoniste principali di Uomini e Donne Over. I telespettatori che seguono quotidianamente il programma di Maria De Filippi avranno imparato a conoscere Gemma nel tempo, diventando uno dei pilastri del Trono Over del pomeriggio di Canale 5. Nelle varie stagioni di Uomini e Donne la dama Gemma Galgani è ora nota come la ex di Giorgio Manetti, la ex di Marco Firpo e la rivale di Tina Cipollari.

Chi è l’ex marito, vita privata

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950. Il suo segno zodiacale è il Capricorno, è alta 168 cm e pesa circa 55 kg. La dama di Uomini e Donne

Gemma ha alle spalle un matrimonio con un uomo più giovane di lei e non ha figli. Relativamente alla sua carriera, concluso il liceo artistico, si lancia nel mondo dello spettacolo. Lavora al Teatro Alfieri e successivamente al Teatro Colosseo di Torino.

Instagram

Gemma è molto attiva sui principali social network, su Instagram il suo profilo ufficiale @gemma.galgani vanta circa 507 mila seguaci.

Gemma e Franco

Da un massaggio al centro dello studio all’interesse palesato per Franco. Gemma, che non si tira mai indietro e non si perde d’animo, ha deciso di conoscere l’insegnante, molto discusso e chiacchierato per i suoi modi burberi e non certo delicati nei confronti delle dame. Franco, che ha partecipato per conoscere Nadia, ora si sta mettendo in gioco. Per l’ennesima volta: con Gemma andrà a buon fine?