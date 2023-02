Amici 22, chi è la ballerina Benedetta Vari: età, di dov’è, fidanzato, foto e Instagram

Dopo aver eliminato Eleonora e Samuel, il prof di Amici Raimondo Todaro non si ferma e continua a cercare talenti, ballerini da far entrare nel suo team e da portare al serale. Dopo attente valutazioni, Todaro non ha avuto dubbi: Benedetta Vari doveva entrare nella scuola del talent show più famoso e seguito di sempre. E così le ha consegnato l’ambita maglia. Ma cosa sappiamo sulla ballerina? Riuscirà ad accedere al serale in così poco tempo?

Cosa sappiamo su Benedetta Vari di Amici 22

Benedetta Vari è una nuova ballerina di latinoamericano di Amici 22, la scuola più spiata d’Italia che vede alla conduzione, ormai da anni, Maria De Filippi. Non abbiamo moltissime informazioni su di lei, sicuramente impareremo a conoscerla in casetta e durante il suo percorso. Sappiamo, però, che è nata a Colleferro, alle porte di Roma e ha iniziato a ballare da piccola, lasciando poi la danza per un periodo a causa di motivi familiari.

“Mi sono fermata più o meno tre anni perché mia madre si è ammalata e sono stata vicino a lei. Non me la sentivo di continuare a viaggiare. Questa è stata un’occasione che non ho voluto perdere, forse qualcuno o qualcosa voleva che io ballassi ancora” – ha raccontato la giovane ballerina. Per Benedetta non è la prima volta: nel 2020 ha sfidato, senza riuscire nell’intento, il ballerino Valentin, ma ora il maestro Todaro ha deciso di darle un’opportunità ed è a tutti gli effetti un’allieva della scuola di Amici.

Instagram e vita privata

Non sappiamo se Benedetta sia fidanzata o meno, ma su Instagram è molto seguita. Con il profilo @bennusa_ vanta oltre 4.000 followers. Che sono destinati sicuramente a crescere, ora che la ballerina è sotto i riflettori e nella scuola più famosa d’Italia. Riuscirà ad arrivare al serale e a convincere tutti i coach, anche la temuta maestra Alessandra Celentano?