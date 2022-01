Raimondo Todaro: chi è, età, carriera, Amici, Francesca Tocca, moglie, nuova fidanzata, Instagram, ultime notizie

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Amici, il talent di successo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tante le conferme di questa edizione, ma anche molte novità. Prima fra tutti l’entrata di Raimondo Todaro nel cast nei panni di insegnante di ballo!

Raimondo Todaro: chi è, età, carriera

Raimondo Todaro è nata a Catania il 19 gennaio del 1987 ed è un noto ballerino e insegnante. Fino a 16 anni ha vissuto in provincia di Verona e ha iniziato a ballare a 5 anni: ha studiato con maestri di danza standard e latino americane e durante la sua brillante carriera ha partecipato a diverse competizioni di successo. Ha vinto il suo primo campionato italiano a 9 anni ed è stato ben 18 volte campione italiano di ballo nelle varie discipline. Nel 2005, invece, arriva in televisione come maestro a Ballando con le Stelle, trasmissione che ha lasciato nel 2021 per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Ora, infatti, è un nuovo insegnante di danza nel talent show Amici.

Raimondo Todaro: ex moglie, nuova fidanzata, Francesca Tocca, figli

Raimondo Todaro ha sposato nel 2014 la ballerina e collega Francesca Tocca, da tempo professionista proprio nel talent Amici di Maria De Filippi. La coppia ha una figlia, Jasmine, nata il 23 ottobre del 2013. I due si sono separati nel 2019.

Raimondo Todaro: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @todaroraimondo vanta 198 mila followers.