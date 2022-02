Arisa: chi è, età, carriera, canzoni, chi è l’ex fidanzato Andrea Di Carlo, altezza, oggi, Ballando con le Stelle, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo più amato dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anche Arisa, ora impegnata come giudice nel programma ‘Il Cantante Mascherato’.

Chi è Arisa, le sue canzoni

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982, ma è cresciuta a Pignola, un paese a pochi chilometri da Potenza. Arisa si è diplomata al liceo pedagogico e prima di diventare una cantante affermata ha svolto diversi lavori: cameriera, baby sitter, parrucchiera ed estetista. I primi passi nel mondo musicale li ha mossi nel 1998 quando ha vinto il concorso canoro Pino d’Oro di Pignola. Arisa è però diventata famosa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità. Nel corso della sua brillante carriera, la cantante si è aggiudicata in due occasioni la vittima al Festival di Sanremo e ha ottenuto vari riconoscimenti. Nel 2010, inoltre, ha avviato la sua attività televisiva come presenza fissa al programma Victor Victoria-Niente è come sembra. Arisa è stata spesso fotografata con delle parrucche, ma solo nel 2019 ha rivelato di soffrire di tricotillomania.

Chi è il fidanzato, vita privata

Arisa è stata a lungo fidanzata, tra un tira e molla e l’altro, con Andrea di Carlo, suo manager. Ma non solo. Di Carlo ha lavorato anche con Morgan, Federico Fashion Style ed è un volto noto nel mondo dello spettacolo (dietro le quinte). Attualmente Arisa, dopo la storia d’amore naufragata, sembra essere single.

Instagram

Arisa è molto seguita su Instagram. Con il suo account @arisamusic vanta 910 mila followers.