Vito Coppola: chi è, età, carriera, genitori, ballerino, Arisa, fidanzata, dove vive, Instagram

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi anche Vito Coppola, che interverrà per fare una sorpresa all’amica e compagna di ballo, durante il percorso a Ballando con le Stelle, Arisa.

Chi è Vito Coppola e di dov’è

Vito Coppola è nato a Eboli (Salerno) nel 1992 e, ad oggi, è un ballerino famoso a livello mondiale. Eredita la passione per la danza dai genitori, Gennaro e Rosa, entrambi ballerini; anche suo fratello più piccolo Jonathan è infatti campione di balli caraibici.

Vito si è formato come ballerino accanto anche ai suoi zii, Bruno e Laura, titolari di una scuola di danza ad Agropoli dal nome Roland’s School. La sua carriera agonistica inizia a soli 14 anni come ballerino di latino americano. Da lì ha conquistato ben 13 vittorie tra il 2018 e il 2019. E’ anche entrato di diritto nell’albo d’oro della Fids per essersi confermato ben 11 volte campione italiano.

Coppola ha lavorato anche nel team di professionisti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 ha fatto da partner a Gessica Notaro, ex concorrente di Ballando con le stelle. Il ballerino, in questa edizione, sostituisce il collega Raimondo Todaro, adesso insegnate nella scuola di Amici, affiancando Arisa.

Chi è la fidanzata, vita privata

Il bellissimo Vito Coppola è fidanzato con una ragazza del suo paese natio. Il suo nome è Valentina Sica e vivo insieme a Bologna con Aaron, il loro Labrador.

Instagram

Potete seguire Vito anche su Instagram con il suo profilo da oltre 21mila follower, lo trovate come @vitocoppola