Arisa: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il fidanzato, Instagram, oggi, Vito Coppola e Ballando con le Stelle

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin anche Arisa, cantante e ora campionessa di ballo. Ma conosciamola meglio!

Arisa: chi è, anni, carriera, canzoni, Ballando con le Stelle

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982, ma è cresciuta a Pignola, un paese a pochi chilometri da Potenza. Arisa si è diplomata al liceo pedagogico e prima di diventare una cantante affermata ha svolto diversi lavori: cameriera, baby sitter, parrucchiera ed estetista. I primi passi nel mondo musicale li ha mossi nel 1998 quando ha vinto il concorso canoro Pino d’Oro di Pignola. Arisa è però diventata famosa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità. Nel corso della sua brillante carriera, la cantante si è aggiudicata in due occasioni la vittima al Festival di Sanremo e ha ottenuto vari riconoscimenti. Nel 2010, inoltre, ha avviato la sua attività televisiva come presenza fissa al programma Victor Victoria-Niente è come sembra. Arisa è stata spesso fotografata con delle parrucche, ma solo nel 2019 ha rivelato di soffrire di tricotillomania.

Arisa: Instagram

Arisa è molto seguita su Instagram. Con il suo account @arisamusic vanta 572 mila followers.