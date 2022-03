Il Cantante Mascherato 2022, chi è stato eliminato ieri sera: chi sono i finalisti, cosa è successo venerdì 25 marzo

Manca davvero pochissimo alla finale de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera che vede alla conduzione, ormai da settimane, la ‘regina’ Milly Carlucci. Tra indizi, misteri da risolvere, identità da svelare ed esibizioni dal vivo, per una serata all’insegna della leggerezza e della spensieratezza. Ma cosa è successo nella semifinale, in realtà la seconda della trasmissione? Quale maschera ha dovuto abbandonare la gara?

Chi è stato eliminato a Il Cantante Mascherato nella semifinale

Durante la quinta puntata, Medusa e Drago sono stati eliminati e hanno svelato la loro vera identità: dietro le maschere si nascondevano Bianca Guaccero e Simone Di Pasquale. Quindi, sono ben 5 le maschere arrivate in semifinale: La Volpa, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino e SoleLuna. Ma i colpi di scena non finiscono qui e il programma, come sempre, continua a stupire. Sì, perché due nuovi concorrenti entreranno in gara, il Pulcino e la Gatta. Chi ha dovuto abbandonare la gara, a un passo dalla finale, dopo i duetti?

La data della finale e chi sono i finalisti

Salvo cambiamenti del palinsesto, la finale de Il Cantante Mascherato andrà in onda venerdì 1° aprile, sempre in prima serata su Rai 1 dopo il classico appuntamento con I Soliti Ignoti di Amadeus. Insomma, il mese si aprirà in bellezza e…il programma si chiuderà col botto!