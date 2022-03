Il Cantante Mascherato 2022, anticipazioni semifinale 25 marzo: chi sono Pulcino e Gatta, le sfide, maschere in gara e ospiti di stasera

Dopo settimane di indizi, esibizioni dal vivo e duetti, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso, quello della semifinale de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera che sta appassionando i telespettatori, proprio loro che per l’occasione vestono i panni di detective. Ma cosa succederà nel corso della puntata di stasera? Chi riuscirà ad arrivare fino alla finale?

Quali sono le maschere ancora in gara

Durante la quinta puntata, Medusa e Drago sono stati eliminati e hanno svelato la loro vera identità: dietro le maschere si nascondevano Bianca Guaccero e Simone Di Pasquale.

Così, a questo punto, sono ben 5 le maschere arrivate in semifinale: La Volpa, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino e SoleLuna. Ma i colpi di scena non finiscono qui e il programma, come sempre, continua a stupire.

Due nuovi concorrenti

Colpi di scena sì perché questa sera, a un passo dalla finale, sul palco de Il Cantante Mascherato arriveranno due nuove maschere, Pulcino e Gatta, che dovranno affrontare lo spareggio iniziale con Lumaca.

L’omaggio a Mina e gli ospiti

Tornando alla puntata di stasera, ci sarà un bellissimo omaggio a Mina fatto da Alba Parietti, ex concorrente dello show, con la partecipazione di Cristina D’Avena, che canterà i più grandi successi dell’icona della canzone italiana. Ma non solo. Torneranno anche le sfide in duetto.

I duetti di stasera

Ecco, di seguito, gli abbinamenti della puntata di stasera per i duetti:

Volpe – È la mia vita Vs Sole Luna – Nostalgia Canaglia;

Camaleonte – Mon Amour con Gigi D’Alessio Vs Pinguino – Mi sento bene

Pulcino o Lumaca – Sincerità con Arisa.

Anche in questa puntata, come le precedenti, ci sarà la maschera d’oro, cioè la possibilità di smascheramento offerta a uno degli investigatori. Alla conduzione Milly Carlucci, accompagnata anche in questa semifinale dai giudici Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Arisa.