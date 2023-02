Quando inizia il serale di Amici 2023? Data, anticipazioni e chi sono i giudici

Quando inizia il serale di Amici 2023 la prima puntata andrà in onda sabato 18 marzo 2023 oppure più probabilmente sabato 25 marzo. Stando a quanto trapelato, ci saranno dei cambiamenti nella giuria. Stefano De Martino è in bilico per i suoi impegni in Rai.

Il serale di Amici 2023

Quando inizia il serale di Amici 2023 la prima puntata andrà in onda sabato 18 marzo 2023 oppure più probabilmente sabato 25 marzo e durerà fino alla seconda settimana di maggio quando andrà in onda la finalissima. L’appuntamento con il talent show è previsto al sabato sera, subito dopo l’ultima puntata di C’è posta per te. Per questa nuova edizione, Maria De Filippi ha deciso di modificare il format del serale.

Ci saranno cambiamenti anche tra i giudici. Dopo la pausa natalizia i ragazzi riceveranno le maglie per il serale e pertanto sapremo come saranno composte le nuove squadre. Al momento vige il massimo riserbo su quali saranno le novità anche se qualche indiscrezione è cominciata a trapelare nelle scorse ore. La finale sarà in diretta mentre le altre puntate verranno registrate.

I nuovi giudici: fuori Stefano De Martino, dentro Achille Lauro?

Dopo due edizioni di Amici, Maria De Filippi potrebbe decidere di cambiare la giuria. Stefano De Martino in un’intervista concessa qualche tempo fa aveva spiegato di essere lusingato per l’eventualità di una riconferma pur lasciando intendere che i nuovi impegni in Rai avrebbero potuto ostacolare la sua partecipazione. La sua presenza sarebbe al momento in discussione. Da febbraio De Martino sarà al timone di Stasera tutto è possibile ma sarà anche impegnato in teatro con un nuovo show che lo vedrà impegnato in giro per l’Italia.

Per questo motivo, Stefano De Martino potrebbe essere sostituito ad Amici. Alcuni ipotizzano che tra i nomi possa esserci quello di Giorgia o Alessandra Amoroso. Non è trapelata nessuna conferma da parte degli addetti ai lavori. Anche Stash ed Emanuele Filiberto potrebbero saltare. In un’intervista a Verissimo Emanuele Filiberto aveva messo in dubbio la sua presenza nel serale di Amici. Al loro posto potrebbe tornare Emma Marrone.

Potrebbero arrivare però anche volti noti del programma come Annalisa, Irama e Anbeta Toromani. Sul web invece in molti fanno il tifo per Cristiano Malgioglio. Negli scorsi anni il suo nome era spesso saltato fuori e nelle scorse puntate del pomeridiano il celebre paroliere ha giudicato alcune gare di canto dei ragazzi. Maria De Filippi potrebbe decidere di promuoverlo a giudice del serale. Un altro nome papabile è quello di Achille Lauro.