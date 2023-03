Uomini e Donne, anticipazioni 16 marzo 2023: oggi la scelta di Federico Nicotera

Dopo aver visto al centro dello studio Desdemona, che è finita al centro di una bufera. Tra non poche polemiche, discussioni e segnalazioni, al punto che Maria De Filippi ha invitato la dama a uscire dal programma, oggi tornerà Uomini e Donne. E la puntata sarà davvero speciale perché per la gioia di tutti i telespettatori e i fan della trasmissione, andrà in onda l’attesa scelta del tronista Federico Nicotera. O meglio, verrà trasmessa la prima parte, poi per il sì e i petali rossi bisognerà aspettare venerdì.

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la prima parte della scelta di Federico Nicotera. E, quindi, verrà trasmessa la puntata, che è stata registrata il 7 marzo scorso. Federico, 25enne romano, ha deciso di proseguire il suo percorso, fino alla fine, con due ragazze: da una parte Alice Barisciani, di Siena, dall’altra Carola Carpanelli, di Varese. Dopo un percorso lungo, fatto di gelosie, polemiche, fraintendimenti e baci, l’ingegnere è arrivato a una conclusione.

La mamma e la sorella in studio

Prima delle poltrone rosse al centro dello studio e i petali, Federico riceverà una sorpresa. Con lui, al suo fianco, ci saranno la mamma e la sorella, che decideranno di dedicargli una lettera. Poi, verranno fatti vedere i percorsi con entrambe le ragazze, prima del fatidico momento.

Carola è la scelta

Federico parlerà prima con Alice, le spiegherà che non è lei la scelta. Lei, con la voce rotta dal pianto, lo saluterà e andrà via. L’ingegnere, quindi, si preparerà per il momento emozionante: farà entrare Carola, le regalerà un orsacchiotto, poi dopo il discorso le chiederà di uscire insieme, mano nella mano, dal programma. Un percorso lungo, tortuoso, ma finalmente con il lieto fine.

Le prossime puntate del programma, lo ricordiamo, verranno registrate nel weekend, quello di sabato 18 e domenica 19 marzo.