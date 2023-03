Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Federico? Data e anticipazioni

Il trono di Federico Nicotera a Uomini e Donne è arrivato alla sua fine. Sono state settimane dure per il ragazzo, così come per le sue due ultime corteggiatrici, Alice e Carola, che fino alla fine hanno fatto di tutto per poter conquistare il cuore del loro cavaliere. Alla fine, il tempo è scaduto, e Federico ha fatto la sua scelta, prediligendo Carola e accontentando, così, anche la maggior parte del pubblico di Uomini e Donne: ma quando andrà in onda la puntata integrale su Canale?

Federico ha scelto Carola: lei ha detto sì

Partiamo col dire che la puntata della scelta finale di Federico Nicotera è stata registrata nella giornata di ieri, martedì 7 marzo 2023. Il suo percorso ha avuto finalmente un epilogo, e il giovane tronista, alla fine, ha preferito la biona Carola, rispetto alla rivale Alice Barisciani. Alla fine, la sua risposta è stato un bel ”Sì”.

Uomini e Donne, anticipazioni per la scelta di Federico

Federico Nicotera, allora, ha ceduto al fascino della bionda Carola, e la sua corteggiatrice non l’ha tradito, dandogli un bel sì come risposta. Nonostante un percorso pieno di dubbi, sopratutto negli ultimi mesi, alla fine, durante le ultime puntate la scelta ha iniziato a diventare sempre più concreta da parte del tronista. Inoltre, la bionda aveva svelato anche le sue vere intenzione: la ragazza, proprio durante la puntata prima della scelta, aveva detto di essere innamorata di Federico, togliendo di mezzo ogni dubbio sul suo conto.

Cosa è successo durante la scelta

Scendendo nello specifico della puntata, Federico, dopo un lungo discorso sul percorso affrontato assieme, ha deciso di comunicare la sua scelta a Carola per mezzo di un peluche, con tanto di scritta ”Sei la mia scelta”. Ma come ha reagito Alice? La rivale, nonostante la sua forte emotività, ha saputo reagire con grande maturità e compostezza al discorso fattole da Federico. Tuttavia, non è riuscita a trattenere le lacrime, dicendo più volte che già si aspettava un epilogo del genere. Alla fine, però, i due si sono salutati in maniera pacifica.

Quando va in onda la puntata della scelta?

Ora, però, la domanda è: quando possiamo vedere la scelta? Quando ci sarà la possibilità di vedere la scelta di Federico e Carola? Stando alle consuete tempistiche del programma, dovremo attendere la prossima settimana, precisamente le puntate tra lunedì 13 e venerdì 17 marzo.