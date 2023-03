Uomini e Donne, Federico Nicotera ha scelto Carola : anticipazioni registrazione oggi

Federico Nicotera, tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha finalmente fatto la sua scelta. Il 25enne diviso tra Alice e Carola, ha scelto quest’ultima nel corso delle registrazioni di oggi pomeriggio. A darne notizia è stato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram.

La scelta difficile dell’ingegnere originario di Roma

Il giovane tronista è stato a lungo conteso dalle due corteggiatrici: Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Una scelta difficile e anche molto sofferta per Federico che ha sempre dichiarato di avere interesse per entrambe: Carola, la studentessa di Varese e Alice che vive a Siena. La sua decisione era, infatti, attesa da tempo. Da giorni i fan aspettavano di conoscere quali delle due corteggiatrici avesse scelto e il tronista si è preso tutti il tempo necessario, proprio perché in dubbio fino alla fine.

Una storia che ha tenuto il fiato sospeso dei telespettatori di Uomini e Donne e di tutte coloro che si sono appassionati alla storia dell’ingegnere aeronautico romano. Carola, solo qualche giorno fa, aveva lasciato il programma lasciando campo libero ad Alice. Ma Federico non era persuaso di questa scelta ed è andato a cercare la Carpanelli.

La lettera che ha commosso il tronista di Uomini e Donne

A indurre l’ingegnere alla decisione è stata forse anche la lettera che Carola gli ha scritto, nella quale ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti per il tronista. Una missiva che ha compito Federico tanto da commuoverlo e chissà anche convincerlo che la scelta giusta era proprio Carola. Una decisione, comunicata da Lorenzo Pugnaloni, considerato ormai un esperto del dating show, visto che riesce a comunicare tempestivamente le notizie che riguardano il programma, arrivata al termine di una lunga e attenta riflessione da parte dell’ingegnere aerospaziale di Roma che alla fine ha scelto la giovane di Varese.