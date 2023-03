Uomini e Donne, Federico Nicotera ha scelto Carola? Anticipazioni registrazione oggi

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne si fa attendere. E i fan, che da settimane non aspettano altro, lo sanno bene. Gli stessi fan che ieri hanno dovuto fare i conti con un’altra, l’ennesima, delusione: nella registrazione nessuna scelta, ma solo le avventure di dame e cavalieri che continua. Oggi, però, stando alle anticipazioni Maria De Filippi ritornerà nello studio del dating show e forse il momento tanto atteso è, quasi, arrivato.

Federico Nicotera ha scelto Carola o Alice?

In molti si aspettavano la scelta ieri, ma i fan sono rimasti delusi. Nessuna poltrona rossa, nessun petalo. Eppure Federico aveva già detto, diverse settimane fa, di essere pronto: lui da settembre è lì, si è messo in gioco, si è raccontato a cuore aperto e si è messo a nudo. E lì, a Uomini e Donne, ha conosciuto due ragazze, opposte tra di loro, ma entrambe innamorate: da una parte Carola, studentessa di Varese, dall’altra Alice che vive a Siena. Tra le due si nasconde la fortunata dopo mesi di conoscenza. Tra discussioni, pianti, baci passionali e fraintendimenti.

Cosa è successo nella registrazione di Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Uominiedonneclassicoeover, ieri Federico Nicotera non era in studio. Così come non erano presenti Carola e Alice. Questo, quindi, fa ben sperare: forse il tronista sceglierà proprio oggi e finalmente, ce lo auguriamo tutti, cadranno i petali rossi. Nella puntata di ieri, che vedremo tra qualche settimana in onda, i riflettori sono stati puntati su Lavinia, che ha continuato a discutere con Alessio Campoli. La tronista Nicole, invece, ha portato in esterna Cristian e tra i due la conoscenza sta proseguendo a gonfie vele. La ragazza, però, ha discusso con Roberta del trono Over, la dama che aveva palesato il suo interesse per il corteggiatore Andrea.

Per quanto riguarda il trono Over, invece, Gemma sta continuando a uscire con Silvio, che però pare usi un linguaggio un po’ troppo colorito a livello sessuale. Questo farà tentennare la dama di Torino? Desdemona, invece, sta conoscendo meglio Ivan e Giuseppe. E ora i riflettori sono su Federico, con la speranza che la scelta venga registrata proprio oggi.