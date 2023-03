Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi la scelta di Federico: chi ha scelto tra Carola e Alice

Chi ha scelto Federico Nicotera tra Carola Carpanelli e Alice Barisciano? Questa è la domanda che, come un mantra, sarà ripetuta oggi dai fan di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Dopo più di una settimana di stop per via della morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha deciso di tornare al lavoro e oggi verrà registrata la tanto attesa scelta del tronista romano e ingegnere Federico. Sì, perché mentre su Canale 5 andrà in onda la puntata registrata prima della morte del giornalista e re dei talk show, negli studi Mediaset tutto è in fase di preparazione per i petali rossi. Che si sperano scendano dall’alto.

Federico Nicotera di Uomini e Donne ha scelto Carola o Alice?

Federico Nicotera, già da settimane, sarebbe pronto per il fatidico momento. Dopo un lungo percorso, iniziato a settembre, il tronista romano ha deciso di continuare la conoscenza con due ragazze: Carola, studentessa di Varese, e Alice, una ragazza di Siena leggermente più grande di lui. Tra baci, fraintendimenti, gelosie e pianti, Federico è pronto per la scelta, che si sarebbe dovuta registrare la scorsa settimana. E che, ovviamente, per via della morte di Maurizio Costanzo è stata posticipata. Ora, però, il momento è arrivato e il conto alla rovescia si può attivare: sceglierà Carola o Alice?

Oggi la registrazione della scelta

Stando alle anticipazioni fornite, come sempre, dall’esperto e informato Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi si registrerà la scelta di Federico Nicotera. Che si troverà, quindi, di fronte ad Alice e Carola. Poltrone rosso in studio, il discorso, il difficile momento di dire no a una delle due e, poi, si spera i petali rossi. Federico Nicotera ha scelto Carola o Alice? Non ci resta che aspettare per capire cosa succederà. La prossima puntata di Uomini e Donne, lo ricordiamo, verrà registrata domani, ma bisognerà aspettare ancora un po’ per la messa in onda su Canale 5!