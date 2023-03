Francesco, chi è il corteggiatore di Nicole a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Francesco è un nuovo corteggiatore sceso nella puntata dell’8 marzo 2023 nello studio di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Il ragazzo ha 31 anni, ed è arrivato per corteggiare la bella e bionda Nicole: ma come è andata la loro esterna? Scopriamolo insieme.

Luca Daffrè, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Francesco, il nuovo corteggiatore di Nicole a Uomini e Donne

Francesco è di Napoli, ha 31 anni, ed ha fatto di recente il suo ingresso nello show dating televisivo condotto dalla magistrale presenza di Maria De Filippi per corteggiare la bella Nicole. Francesco è un ragazzo introverso, come lui stesso si è descritto durante la sua prima esterna con la tronista, ma anche, di conseguenza, molto riservato. Non gli piace molto mettersi in mostra, lui adora parlare con lo sguardo, cosa che Nicole ha sin da subito capito, anche dallo studio. Infatti, come i due hanno avuto modo di dirsi, durante le riprese in studio, quindi prima dell’esterna, c’erano stati diversi sguardi intensi, attraverso i quali avevano già iniziato a parlarsi e capirsi. In esterna, poi, questo gioco di sguardi è andato avanti. Anche Gianni si è reso conto del loro atteggiamento, definendo l’esterna una delle più belle mai viste, perché semplice, lineare e molto intensa.

La prima esterna tra i due a Uomini e Donne

In questa occasione, Nicole ha ammesso di avere una predilezione per i ragazzi sicuri di loro stessi, ma anche da quelli un po’ seriosi e introversi, proprio come Francesco, al quale un’affermazione del genere ha fatto senz’altro piacere. Un’esterna semplice, su di un tavolino all’aria aperta illuminato dal sole. A fare il resto ci hanno pensato i loro protagonisti, cioè Francesco e Nicole, tra i quali sembra essere nata una bella sintonia e armonia. Francesco si è tenuto molto distante, e ha detto sin da subito di essere forse un po’ freddo come ragazzo, ma Nicole ci ha tenuto a precisare che questo suo atteggiamento è molto affascinante e che non le dispiace, anzi. Poi hanno cercato di conoscersi meglio con qualche domanda, e la cosa è andata bene per entrambe le parti. Ora, però, staremo a vedere se il ragazzo di Napoli riuscirà a guadagnare terreno sugli altri corteggiatori in studio.