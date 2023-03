Raffaella Mennoia, chi è l’amica di Maria De Filippi: età, carriera, fidanzato, foto e Instagram

Raffaella Mennoia è una delle presenze fisse durante le trasmissioni di Maria De Filippi, sempre dietro le quinte, amica fedelissima e presenza indispensabile per la buona riuscita dei suoi programmi. Ma vediamo spesso comparire per risolvere alcune problematiche di redazione soprattutto durante il format pomeridiano Uomini e Donne. Ma chi è veramete Raffaella Mennoia?

Ascolti tv Sei donne il mistero di Leila e Buongiorno mamma 2, chi ha vinto martedì 28 febbraio 2023? Dati Auditel e share di ieri sera

Chi Raffaella Mennoia, l’amica di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Sempre accanto a Maria De Filippi, ora più che mai, all’indomani della morte di Maurizio Costanzo. Infatti, Raffaella le ha tenuto stretta la mano anche durante i funerali. Lei, Raffaella Mennoia ha 48 anni, oggi, e conosce perfettamente tutti i segreti del piccolo schermo, sebbene non sia per nulla un’attrice o una presentatrice. Tra le tante cose, è l’autrice storica di Uomini e Donne, così come di Temptation Island, e con il tempo si è saputa conquistare anche la grande amicizia di Maria De Filippi, oltre alla sua collaborazione professionale. Oltre a Maria De Filippi, è grande amica anche di Sabrina Ferilli.

Biografia, vita privata e programmi

Raffaella Mennaio nasce nel 1974 e, diciamolo sin da subito: su Instagram è seguitissima da tutti i suoi fans, con ben 724mila followers collezionati col tempo. Un’altra cosa che i fan ricorderanno sicuramente, il suo profondo legame con Jack Vanore di Uomini e Donne, che poi era diventato anche opinionista. Dopo essersi lasciata con Jack, ora Raffaella vive la sua relazione sentimentale con il campione di arti marziali Alessio Sakara. I due convivono a Roma e hanno un cane di nome Saki, che vive felicemente con loro. Sui suoi social, come scrive lei stessa, si definisce: ”Un po’ gipsy e un po’ indie”, “Pellegrina”, “Amo gli animali e la libertà”.Di recente, per coronare il suo successo mediatico, è stata anche nominata responsabile delle relazioni esterne di Lndc Animal Protection. Come lei stessa ha detto: C’è tanto da fare e per prima cosa mi batterò per la revisione della legge 189/2004 e per intervenire sul canile della Muratella, dove la situazione è diventata insostenibile”.

Instagram e social

Come già vi abbiamo anticipato, Raffaella Mennoia è molto seguita su Instagram, dove vanta ben 724.000 follower.