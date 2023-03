Uomini e Donne va in onda oggi? Data e anticipazioni puntata

“Uomini e donne” puntata di oggi 1 marzo 2023, il programma condotto da Maria De Filippi. La trasmissione mette a confronto diverse generazioni di uomini e donne in cerca d’amore.

Quando torneranno le puntate di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, non va in onda per tutta la settimana che va dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. Il motivo è facilmente intuibile. Maria De Filippi, da anni alla conduzione del programma recentemente è stata colpita da un gravissimo lutto: il 24 febbraio, infatti, è venuto a mancare il marito Maurizio Costanzo. Proprio lunedì 27 febbraio ci sono stati i funerali, seguiti in diretta sia da Mediaset che dalla Rai. È del tutto logico che Maria voglia prendersi un po’ di tempo prima di tornare in video. Quando tornerà dunque Uomini e Donne? Uomini e Donne, programma record di ascolti per la sua fascia oraria, tornerà sugli schermi di canale 5, lunedì 6 marzo 2023 alle 14.45 come di consueto. Le vicende sentimentali, i litigi e le prese di posizioni, dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over torneranno dunque lunedì 6 marzo. Qualcuno aveva ipotizzato che Uomini e Donne potesse tornare in onda subito dopo i funerali di Maurizio Costanzo, dal momento che come saprete le puntate sono registrate. Ma Mediaset ha preferito di no.