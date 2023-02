Uomini e Donne e Amici, chi sostituirà Maria De Filippi? Quando ritornano in onda i suoi programmi

La morte di Maurizio Costanzo ha scosso l’intero mondo televisivo e non solo. A seguito del decesso – avvenuto venerdì 24 febbraio – la programmazione delle reti Mediaset è andata incontro ad alcuni cambiamenti. In primo luogo l’amato e seguitissima dating show “Uomini e Donne” condotto da sua moglie Maria De Filippi non è andato in onda né venerdì né ieri – lunedì 27 febbraio – giornata, peraltro, nella quale si sono svolte le esequie del noto giornalista presso la chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo. Ora, spostando l’attenzione sulle vicissitudini dei programmi condotti da Maria De Filippi, non è al momento chiaro se l’amata conduttrice tornerà a lavorare questa settimana oppure avrà bisogno di più tempo per elaborare il lutto. Alla luce di ciò, non mancano le ipotesi su come verrà gestita la programmazione dei suoi format, cerchiamo adesso di fare chiarezza in merito.

Amici e Uomini e Donne martedì 28 febbraio non vanno in onda: quando ritorna Maria De Filippi in tv

I format di Maria De Filippi e i possibili sostituti

Per quel che riguarda Uomini e Donne, i tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro sono prossimi alle loro scelte mentre il talent Amici è vicino alla fase finale del serale. Momenti, quindi, molto delicati per entrambi i programmi ed ora in molti si stanno chiedendo chi prenderà, eventualmente, il posto dell’amata e seguitissima Maria De Filippi in caso di prolungata assenza? Fermo restando che, è bene ribadirlo, quelle suddette sono soltanto delle ipotesi, in passato l’assenza della De Filippi era stata coperta dall’amico Luca Zanforlin che attualmente vive e lavora all’estero. Di recente, è invece capitato che al suo posto venisse chiamata Lorella Cuccarini. Potrebbe essere dunque lei una possibile sostituta nel caso in cui Maria De Filippi dovesse assentarsi dal piccolo schermo per un periodo di tempo maggiormente lungo?

Le puntate di Uomini e Donne e Amici

Sta di fatto che al momento le puntate pronte – registrate prima della morte di Maurizio Costanzo e che dovrebbero riprendere domani, 1° marzo – del dating show “Uomini e Donne” coprono soltanto una settimana di programmazione mentre per quel che riguarda Amici, è presente nell’archivio solamente una puntata che sarebbe dovuta andare in onda la scorsa domenica.