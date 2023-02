Amici e Uomini e Donne martedì 28 febbraio non vanno in onda: quando ritorna Maria De Filippi in tv

Gli appassionati di Uomini e Donne speravano nel ritorno sul piccolo schermo per domani, 28 febbraio, di Maria De Filippi e del dating show in onda su Canale 5, sospeso da venerdì 24 febbraio a causa della morte del marito della conduttrice, il noto giornalista Maurizio Costanzo. Un lutto che ha colpito tutta Mediaset i cui dirigenti hanno deciso, anche nelle ultime ore, di modificare ancora una volta la programmazione.

Anche il 28 febbraio Uomini e Donne e Amici non andranno in onda

Anche domani 28 febbraio, Uomini e Donne e Amici non andranno in onda. Al loro posto verrà trasmessa una replica di Buongiorno mamma, la serie tv con Roul Bova e Maria Chiara Giannetta. Con questa nuova modifica del palinsesto appare chiaro che, nel rispetto del terribile lutto che ha colpito la De Filippi, stanno aspettando che la conduttrice sia in grado di tornare a lavoro. Pertanto ancora non è noto quando le trasmissioni guidate dalla moglie di Costanzo torneranno sul piccolo schermo.

Solo nel pomeriggio di oggi l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo

Solo oggi pomeriggio, a partire dalle 15, è stato celebrato il funerale di Maurizio Costanzo, nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Un rito funebre al quale sono accorsi non solo volti noti dello spettacolo e del giornalismo, ma tanta gente comune che ha deciso di rendere omaggio al conduttore del ‘Maurizio Costanzo show’. Una sentita omelia quella pronunciata da don Walter Insero che è stata trasmessa in diretta su Canale 5, con uno speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, ma anche su Rai 1.

Le tantissime persone intervenute hanno dato prova dell’affetto, ma anche della stima che la gente comune nutriva nei confronti del giornalista. Un legame che testimonia l’importanza che il giornalista ha avuto nella vita di tante persone e non solo personaggi più noti, ma anche gente comune.