Giudici Serale Amici 2023, chi sono? Iniziate le prove, ecco quando inizia. Sui social, il ballerino John Erik ha pubblicato un video dallo studio del serale di Amici 2023, dove sono in corso le prove.

I giudici Serale Amici 2023

Lavori in corso per il serale di Amici 2023. Emergono nuovi retroscena sull’atteso show di prime time del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, confermato anche quest’anno nel sabato sera della rete ammiraglia Mediaset. La prima puntata è prevista per il 18 marzo su Canale 5 e, intanto, in questi giorni sono iniziate già le prove ufficiali dello show che vedrà in gara i 15 allievi di questa edizione che sono stati scelti dai professori della scuola.

Nel dettaglio, l’appuntamento con il serale di Amici 2023 è confermato a partire da sabato 18 marzo: è questa la data scelta per la messa in onda della prima puntata di questa edizione, che andrà avanti per nove settimane in prime time. Sono 15 i concorrenti che sono stati ammessi allo show di prime time, tra cui l’amatissimo Mattia Zenzola, considerato uno dei possibili vincitori di quest’anno. Intanto, però, a svelare un piccolo retroscena sullo show serale, ci ha pensato il ballerino professionista John Erik.

In queste ore, l’ex concorrente del talent show, promosso come professionista in questa ventiduesima edizione di Amici, ha postato sul suo profilo Twitter un breve video in cui mostra il led d’ingresso dello studio del serale. In questi giorni, quindi, sono iniziate ufficialmente le prove per il cast del talent show di Maria De Filippi, in attesa della registrazione della prima puntata che sarebbe prevista la prossima settimana. Un video che ha fatto subito il giro del web e dei social, a dimostrazione del fatto che i lavori sono già in corso e in questi giorni anche i 15 allievi dello show di Canale 5 saranno impegnati con le prime prove ufficiali del serale, con il quale si giocheranno il “tutto per tutto” per conquistare il titolo finale di vincitore.