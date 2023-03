Il Serale di Amici 2023 è registrato o in diretta? Giudici e allievi

Venerdì 3 marzo è prevista l’ultima registrazione di Amici 2023: ci sarà la formazione delle squadre per il serale. La nuova registrazione di Amici 2023 è in programma venerdì 3 marzo. L’appuntamento con il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, si avvicina verso il tanto atteso serale e nel corso della prossima puntata ci sarà spazio per l formazione delle squadre ufficiali di questa edizione.

Il Serale di Amici 2023

I prof della scuola, infatti, saranno chiamati a compiere le ultime scelte e a svelare così i nomi degli allievi che intendono portare allo show di prime time previsto su Canale 5. Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 2023 rivelano che il prossimo venerdì 3 marzo è prevista una nuova registrazione del talent show. Sarà il primo impegno lavorativo per Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo: un doloroso lutto che ha costretto la conduttrice a staccare un po’ la spina di suoi appuntamenti con il piccolo schermo.

Per tutta la settimana, infatti, Mediaset ha sospeso la messa in onda di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 22 su Canale 5. Le due trasmissioni sono state sospese dalla programmazione della rete ammiraglia Mediaset e saranno ripristinate nuovamente da lunedì 6 marzo con il consueto appuntamento nel daytime feriale. Intanto, però, Maria De Filippi il prossimo venerdì 3 marzo sarà impegnata con la registrazione dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22, che sarà poi in onda domenica 12 marzo su Canale 5.

L’appuntamento è atteso dal pubblico del talent show, dato che ci sarà la scelta ufficiale delle squadre che concorreranno al serale. Le anticipazioni su questo appuntamento conclusivo degli speciali domenicali, rivelano che i vari insegnanti di canto e ballo saranno chiamati a fare le ultime scelte e a rivelare i nomi degli allievi che intendono portare al serale e quelli di chi vogliono “far fuori” dal cast.