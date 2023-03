Chi sono i giudici del Serale di Amici 2023? Quando inizia, squadre e concorrenti

Lo show deve andare avanti. E lo sa bene Maria De Filippi, l’amatissima conduttrice che esattamente una settimana fa ha dovuto fare i conti con una perdita enorme: suo marito Maurizio Costanzo è morto improvvisamente, dopo un intervento di quelli che sembravano essere di routine. Poi la complicazione improvvisa e il decesso inaspettato. Dopo giorni di stop e con i palinsesti stravolti, senza Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te, la De Filippi è tornata al lavoro e proprio oggi pomeriggio si registrerà l’ultima puntata del talent show. Poi dal 18 marzo prenderà il via il serale di Amici e i riflettori sono puntati su questa fase finale della trasmissione, che premia i giovani talenti: chi siederà sulle poltrone rosse? E come saranno le squadre?

Stefano De Martino fuori dal Serale di Amici 22?

Molto probabilmente proprio oggi, nel corso della puntata registrata, Maria De Filippi svelerà qualche dettaglio in più sul serale, che debutterà sabato 18 marzo, in prima serata. Da giorni, però, non si fa altro che parlare di Stefano De Martino, che per anni è stato seduto sulle poltroncine rosse, come giudice, al fianco di Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. A quanto pare, a causa dei suoi impegni lavorativi in Rai (De Martino conduce Stasera tutto è possibile su Rai 2, ndr), la presenza dell’ex ballerino potrebbe saltare. Ma sarà davvero così?

Irama e Annalisa nuovi giudici?

Al momento, come già detto, non c’è nessuna ufficialità, ma il sito Blasting News ha rivelato due nomi, due possibili giudici del serale di Amici. E cioè Irama, nato proprio dalla fucina di Amici, e Annalisa, che deve il suo successo, in parte, a Maria De Filippi. Saranno loro i nuovi giudici del serale del talent show? Probabilmente nel corso della registrazione di oggi si scoprirà qualcosa in più!

Le squadre e chi sono gli allievi al serale

Ci saranno sempre le solite squadre? Tutto tace, ma probabilmente sì. E, forse, rivedremo la tanto amata coppia Zerbi-Celentano, Cuccarini-Todaro e i nuovi arrivati Emanuel Lo e Arisa. Al momento sappiamo che al serale, con certezza, ci sono: