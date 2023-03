Amici 22, anticipazioni registrazione oggi 3 marzo: ospiti, chi va al serale, giudici ed eliminati di domenica 12 marzo 2023

Dopo lo stravolgimento dei palinsesti per via della morte del grande Maurizio Costanzo, giornalista e re dei talk show scomparso a Roma una settimana fa all’età di 84 anni, ora tutto ritorna, per quanto possibile, alla normalità. Perché i programmi tv, che vedono al timone proprio sua moglie Maria De Filippi, devono andare avanti e non possono fermarsi, soprattutto ora che è periodo di scelte per Uomini e Donne e di serale per Amici 22. E proprio oggi si registrerà l’ultima e imperdibile puntata del talent show, che andrà in onda domenica 12 marzo: tra ultime sfide, maglie da consegnare ed eliminazioni. Ma cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni (occhio agli spoiler!).

Chi va al serale e chi è stato eliminato nell’ultimo pomeridiano di Amici 22

Ancora troppo presto per le anticipazioni ufficiali, quelle che come sempre verranno rilasciate dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. Nella puntata di oggi, però, una certezza c’è: il cerchio si deve chiudere e le maglie del serale devono essere consegnate. Ricordiamo che per il momento hanno ottenuto l’ambito pass: Samu, Federica, Alessio, Wax, Isobel, Ramon, Angelina, Gianmarco, Mattia e Maddalena. Chi si aggiungerà a loro? Qualcuno dovrà lasciare il talent a due passi dalla fine, come è successo a Paky e Mez?

Ospiti, giudici e gare di domenica 12 marzo

Non esiste puntata di Amici senza le gare, che siano di ballo o di canto. E non esiste puntata senza giudici ed esperti pronti a stilare una classifica. La scorsa settimana a Giorgia, reduce dal successo di Sanremo, il compito di seguire i cantanti, mentre la Peparini, Samanta Togni e Virna Toppi hanno dovuto seguire i ballerini. Chi si classificherà al primo posto? E chi, quindi, riuscirà ad accedere al serale?

Quando inizia il Serale

Manca davvero poco e il conto alla rovescia si può attivare perché il serale di Amici, salvo cambiamenti del palinsesto, prenderà il via sabato 18 marzo. Chi vincerà e prenderà il posto di Luigi Strangis? E, soprattutto, chi saranno i giudici? Non ci resta che pazientare ancora un po’!