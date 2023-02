Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino? La risposta della showgirl

La showgirl Belen Rodriguez aspetta un altro bambino dal ballerino e conduttore tv Stefano De Martino? La loro storia ha attraversato degli alti e bassi, i due sono, infatti, tornati insieme per ben tre volte ma adesso sembrano aver trovato la loro armonia e stabilità. La loro storia sta procedendo dunque nel migliore dei modi e le indiscrezioni sul fatto che Belen possa essere nuovamente incinta dell’ex ballerino di Amici non si fanno attendere. Ma come stanno davvero le cose?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in crisi? Le ultime news sulla coppia

Le indiscrezioni sulla gravidanza (presunta) di Belen Rodriguez

Ai più attenti fan della coppia, non saranno sfuggite le dichiarazioni della showgirl argentina che prima del lockdown del 2022 ha ammesso di aver in cantiere in bebè con De Martino. Il piccolo poi non è arrivato e dopo la seconda rottura con il ballerino, la showgirl ha iniziato una love story con l’hairstylist Antonino Spinalbese, attualmente uno dei concorrenti in gara alla settimana edizione del Grande Fratello Vip. Spinalbese e Belen hanno avuto una figlia, la piccola Luna Marì. Tonando invece alla presunta, nuova gravidanza della showgirl argentina, cosa sappiamo a riguardo?

La foto sui social

Per dialogare con i propri fan Belen ha aperto sulla piattaforma Instagram un box di domande e, in questo spazio, i suoi beniamini non hanno perso tempo né tantomeno esitato nel chiederle se fosse o meno nuovamente incinta di Stefano De Martino. Ma qual è stata la risposta della showgirl? Belen ha risposto con un secco ‘no’ ma pare che la curiosità da parte dei suoi numerosi ed affezionati fan sia stata ingenerata a seguito di una foto – pubblicata sulla storie Instagram – scattata mentre la donna si trovava sull’isola di Alberella. A corredo della foto anche una frase che non ha lasciato spazio a dubbi e che ha scatenato la curiosità dei fan: ‘Nel frattempo ho preso 4 chili! Pure di felicità!’