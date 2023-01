Le Iene, anticipazioni 31 gennaio 2023: chi conduce con Belen, servizi e inchieste di stasera

Torna stasera, 31 gennaio, l’appuntamento con le Iene su Italia 1. Un programma ‘rinnovato’, visto che di recente Teo Mammuccari ha deciso di abbandonare la conduzione. Ad affiancare Belen Rodriguez sarà Max Angioni. La curiosità degli appassionati del programma è quella ricorrente: quali saranno i temi affrontati nella trasmissione? Andiamo a scoprirlo insieme

Matteo Messina Denaro a festini vip con un politico

Filippo Roma sarà inviato in Sicilia ad ascoltare quanto ha da dire un’ex Iena Ismaele La Vardera, oggi Vicepresidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia. Ismaele sarà chiamato a fare luce sulla denuncia di un presunto testimone che ha raccontato di festini in una villa palermitana ai quali avrebbe preso parte anche Matteo Messina Denaro, un esponente delle forze dell’ordine e un noto politico italiano. A denunciare è stato il Vicepresidente facendo scattare indagini che sono tutt’ora in corsa per verificare la fondatezza di quanto riportato dal testimone già sentito dai militari.

Un supertestimone ha denunciato quanto ha visto

La Vardera nel servizio specificherà: “Si parla di un Matteo Messina Denaro che frequentava salotti importanti della borghesia e che partecipava, come se nulla fosse, a dei festini. Il testimone è una persona per bene, che fa una vita normale, che aveva paura di parlare perché le cose che poteva raccontare erano molto delicate e parlavano proprio di quella zona d’ombra che avrebbe potuto proteggere il boss latitante”.

Non sarà certo l’unico argomento che verrà affrontato nel corso del programma di oggi. L’appuntamento, come sempre, è per stasera a partire dalle 21 e 15 su Italia 1 per conoscere tutti gli argomenti sui quali Le Iene sono andate a ‘ficcare il naso’. E, infatti, tra le altre cose Nic Bello affronterà un altro tema: “Riuscirebbe un uomo a sopportare i dolori del ciclo mestruale? Con l’aiuto di un macchinario abbiamo fatto provare questa esperienza a quattro volti noti. Come avranno reagito?”