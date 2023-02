Stasera tutto è possibile 2023, torna Stefano De Martino: quando inizia, ospiti e anticipazioni

Stasera tutto è possibile ritorna anche per il 2023. La nuova freschissima edizione del programma targato Rai 2 andrà in onda a partire proprio dalla metà di questo mese di febbraio, con tantissime novità tutte da scoprire. Un’inedita nuova stagione dello show di successo che vede al timone Stefano De Martino e che verrà trasmessa proprio in prima serata. Sì, ma quando? Ecco la data: da lunedì 13 febbraio 2023, dunque dopo che l’intero funnel del Festival sarà ormai terminato. La notizia ufficiale viene dalla nuova promo, che è già presente sui canali di diffusione Rai.

Stasera tutto è possibile, quando?

Lo abbiamo già detto, ma giova ripeterlo: tutto pronto per lunedì 13 febbraio 2023, a partire dalle 21.20 su Rai2, oppure in diretta streaming o in replica on demand su Raiplay. Si tratta, nello specifico, della quinta edizione con Stefano De Martino in qualità di conduttore. Inoltre, proprio Stefano De Martino, grazie a questa ennesima riconferma si appresta a superare per numero di edizioni condotte l’ex presentatore del programma, Amadeus che intanto si sta preparando proprio in queste ore per la conduzione del Festival 2023.