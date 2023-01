The Voice Senior non va in onda venerdì 27 gennaio 2023: ecco perché e quando torna Antonella Clerici

Era tutto pronto per la terza puntata di ‘The Voice Senior’, condotto da Antonella Clerici. Sarebbe dovuta andare in onda domani 27 gennaio, ma il palinsesto di Rai 1 ha subito una variazione improvviso che ha fatto saltare la programmazione. A far saltare la trasmissione è la messa in onda di Binario 21, uno speciale dedicato alla Giornata della Memoria condotto da Fabio Fazio. Il programma prenderà il via al posto dei Soliti Ignoti e andrà avanti fino alle 22 e 30.

Quando verrà recuperata la puntata di The Voice Senior?

Ma quando verrà recuperata la puntata di ‘The Voice Senior? Il programma musicale andrà in onda mercoledì 1 febbraio. Doppio appuntamento, quindi per la Clerici che andrà in onda nel corso della prossima settimana il 1 e il 3 febbraio. Ma le variazioni dello show musicale in onda su Rai 1 subiranno anche altre variazioni a causa del Festival di Sanremo. Il 10 febbraio, infatti, la Clerici riposerà un’altra volta per lasciare spazio alla penultima puntata del Festival della canzone italiana.

Ma non c’è motivo di temere, in quanto la trasmissione ha riscosso un grandissimo consenso di pubblico e queste variazioni non potranno fare altro che alimentare la curiosità dei telespettatori che già nelle prime puntate hanno dimostrato grande interesse. Anche se sembrerebbe che la Clerici non abbia preso di un buon grado la notizia della cancellazione della puntata di domani, tra le altre cose già registrata.

Cosa andrà in onda al posto dello show condotto dalla Clerici

Non è possibile, però, che proprio la rete Rai principale faccia passare in sordina un appuntamento tanto importante come La Giornata della Memoria e per questo domani sera verrà trasmesso Binario 21 e all’interno il film Un sacchetto di biglie che riporta la storia della famiglia Jotto che vive a Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma si tratta di una famiglia di origini ebraiche nella quale i genitori decidono di mandare i due figli nel sud della Francia. I due ragazzi faranno di tutto per ritrovare e riabbracciare i genitori.