GF VIP, Antonino Spinalbese rischia la squalifica? Cosa è successo

Antonino Spinalbese avrebbe infranto le regole del Grande Fratello Vip e rischierebbe una squalifica. Il concorrente, che qualche settimana fa si è assentato dalla casa per sottoporsi a un intervento chirurgico, è tornato nel gioco ma avrebbe rivelato ai suoi compagni di viaggio cosa accade fuori.

Antonino Spinalbese rischia la squalifica al GF VIP?

Uno dei punti fondamentali del regolamento è proprio questo: chi esce e poi rientra nella casa del GFVip oppure a chi arriva settimane più tardi non può rivelare cosa sta accadendo nel mondo reale. Antonino però avrebbe violato la regola e a fare la spia, forse involontariamente, è proprio una delle sue amiche, Antonella Fiordelisi. Spinalbese le avrebbe detto le preferenze del pubblico sui concorrenti in gara.

Mentre Antonella parla con Sarah Altobello spiega in merito a Micol Incorvaia: «Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui». Per la prossima puntata in nomination ci sono Antonino, Antonella, Micol e Nikita e ci si interroga su chi potrebbe finire fuori. Peccato però che di fatto Spinalbese avrebbe violato il regolamento, chissà se verranno presi provvedimenti.

La squalifica dipende dal problema di salute?

Un dubbio affligge alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip: di quale problema di salute soffrirebbero Matteo Diamante e Antonino Spinalbese? Il “caso” si è aperto dopo che il nuovo inquilino della casa più spiata d’Italia ha confessato alla sua ex, Nikita Pelizon, di soffrire dello stesso “problema intimo” dell’hair stylist dei vip. In molti si sono chiesti quale fosse il “problema” in questione ma la risposta non è del tutto chiara.

Andiamo con ordine. Il dubbio è sorto nel momento in cui Edoardo Donnamaria, litigando con Antonella Fiordelisi, si è lamentato perchè la ragazza si stava cambiando nella stessa stanza in cui c’era Antonino Spinalbese: “Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le pa**e perché le ha gonfissime. Parlo di Antonino, e lo sai! Si prende una roba per il testosterone, non so nemmeno bene cos’abbia”, sono state le parole del volto di Forum. Quindi, in un’altra occasione, Matteo Diamante ha confessato a Nikita Pelizon: “No non ce la faccio più, sto soffrendo”. Sentite queste parole, lei gli ha subito chiesto se per caso avesse parlato del suo problema con Antonino. Alla risposta negativa ricevuta da Diamante, la Pelizon ha aggiunto: “Eh sì, ha dovuto prendere una pillola, te l’ha detto? Aveva un eccesso di testosterone“. Una frase alla quale Diamante ha risposto: “No no, magari non voleva dirlo. Però anche io sto male”, lasciando intendere che la causa della sua sofferenza possa essere la stessa.