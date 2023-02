GF VIP, Nicole Murgia tradita dall’ex marito Bertolacci? Perché è finito il matrimonio

GF VIP. Ormai è di dominio pubblico la notizia per cui Nicole Murgia è entrata nella casa del GF Vip da single. Il suo precedente matrimonio con il suo ex, Andrea Bertolacci è finito, archiviato, chiuso, e i motivi che hanno portato alla rottura li ha spiegati molto bene proprio la gieffina. Una frase, in particolare, sembra aver colpito particolarmente il pubblico e che lascia intendere che forse il matrimonio sia terminato a causa di un tradimento di lui. Ma sarà vero?

Antonella Fiordelisi, chi è l’ex fidanzato Gianluca Benincasa: età, lavoro, foto e Instagram

Nicole Murgia e Andrea Bertolacci si sono lasciati, ma perché?

Nicole Murgia ha avuto una relazione abbastanza intensa con il suo ex, Andrea Berolacci. La gieffina aveva sposato il noto calciatore nell’ormai lontano 2015, e dal loro amore erano nati anche due figli. Ma poi, qualcosa si è incrinato, e la Murgia stessa ha detto, confidandosi con Luca Onestini all’interno della Casa: ”Io ho sempre detto che se due persone non sono felici insieme, per me è peggio per i figli vedere ogni giorno i due genitori infelici che litigano, che stanno male. Io sono favorevole al fatto che due persone se non stanno più bene insieme, è giusto che si lascino e che possano essere sereni in maniera indipendente, in modo che anche i figli lo possano essere molto di più. Il mio punto di vista era voler dare ai miei figli una famiglia unita, che ormai non c’è più. Ad oggi quello che vogliamo fare è essere due genitori impeccabili e farli stare il meglio possibile.”

Cosa sappiamo sulla crisi

Nicole Murgia, sul tema in questione, ha affermato che la crisi con l’ex marito Andrea sarebbe diventata insanabile proprio nelle ultime settimane, quindi di recente, poco prima che avvenisse il suo ingresso ufficiale nella casa del reality. Una frattura recentissima, insomma, e molti si aspettano che Signorini stesso indaghi sulla vicenda per avere una prospettiva maggiore. Probabilmente, in questi giorni, potremmo assistere a qualche importante rivelazione. L’ipotesi, ad ogni modo, sembra essere quella del tradimento, dal momento che prima di entrare nella Casa, la ragazza aveva parlato di donne che sfasciano famiglie e di uomini ”che non sanno comportarsi come tali”. La Murgia faceva davvero riferimento ad un presunto tradimento?