Can Yaman inviato all’Isola dei Famosi 2023? Data d’inizio e anticipazioni

La prossima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare lunedì 17 aprile. Le puntate dovrebbero essere 10 senza raddoppi settimanali come il Grande Fratello Vip.

Can Yaman sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2023?

Ma non è finita qua perchè nonostante manchino ancora alcuni mesi all’inizio del reality i rumor su chi potrebbe essere il nuovo inviato si sprecano. Tra i tanti nomi circolati online e sulla carta stampata c’è anche quello di Can Yaman, che tanto ha avuto successo in Italia grazie alla soap opera turca Daydreamer – Le Ali del Sogno. Ma davvero potrebbe esserci la seria possibilità di vederlo in Honduras al posto di Alvin?

In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Diva e Donna pare che la situazione sia un tantino diversa, e che difficilmente si vedrà nel reality show nei panni dell’inviato: “Qualcuno dice che sia in lizza per il ruolo da inviato a L’Isola dei Famosi…Ma in realtà, l’attore turco è già impegnato…”. Il magazine Diva e Donna, dopo aver smentito seccamente che il noto attore turco farà l’invitato della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ha anche colto la palla al balzo svelando il motivo.

Difatti pare che l’attore sia a Budapest impegnato a girare la fiction El Turco. Nella suddetta fiction verrà affiancato anche da un’attrice molto famosa, Greta Ferro. E proprio per via di questo impegno sembra non avrà tempo per ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi, nel cui cast pare potrebbe esserci l’ex Suor Cristina. Il settimanale di gossip ha anche svelato che l’attore è altresì molto impegnato in questi giorni con la sua Fondazione per raccogliere donazioni in favore delle famiglie delle vittime del recente terremoto in Turchia ed in Siria.

Altre ipotesi sugli inviati dell’isola

Se la possibilità di vedere Can Yaman inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi pare sia ormai sfumata concretamente, chi potrebbe ricoprire quel ruolo? Si segnala che in queste ultime ore l’influencer Amedeo Venza ha rivelato su Instagram di essere venuto a conoscenza che per quel ruolo ci sarebbe in atto una sfida a due tra Alvin e Paolo Ciavarro. Sarà davvero così? Chissà, intanto si segnala che tra i concorrenti del reality dovrebbe esserci Pamela Camassa, che dopo la sua fortunata partecipazione ad Amici Celebrities ha fatto perdere un po’ le tracce.