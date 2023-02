Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 20 febbraio 2023

Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello Vip tra Antonino, Andrea, Nicole, Sarah, Daniele e Nikita? Questa è la domanda che si pongono i telespettatori, i più curiosi e quelli che, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a seguire la trasmissione fino alla fine. Prima di scoprire il nome dell’eliminato, vi ricordiamo che il reality sta continuando ad appassionare tutti. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, confronti accesi, scontri, discussioni e tante polemiche. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, lunedì 20 febbraio? Chi dei vipponi ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata di sempre?

Chi è stato eliminato ieri al GF VIP tra Antonino, Andrea, Nicole, Sarah, Daniele e Nikita

Dopo la decisione del pubblico di salvare Oriana, altri sei concorrenti sono finiti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, ex di Belen che sta cercando di scostarsi da quell’etichetta, di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella casa più famosa d’Italia, di Nicole Murgia, che continua a farsi conoscere, di Sarah Altobello, che con la sua spontaneità ha conquistato tutti, di Daniele, sempre più vicino e complice con Oriana, nonostante la presenza dell’ex Martina e di Nikita Pelizon, che nel reality ha trovato in Antonella un’amica e confidente. Chi di loro ha dovuto lasciare, e definitivamente, il gioco a pochi mesi dalla finale?

A dover lasciare la casa è stata Sarah Altobello. Che però aveva il biglietto di ritorno ed è rientrata in gioco.

Chi sono i concorrenti in nomination

Non esiste puntata del Grande Fratello Vip senza le nomination, spesso teatro di discussioni e polemiche. Chi dei concorrenti è finito al televoto? Probabilmente nella prossima puntata, quella di giovedì 23 febbraio, nessun ‘vippone’ verrà eliminato e i telespettatori da casa dovranno salvare il preferito. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare per capirlo. Intanto, l’appuntamento con la casa più spiata d’Italia è per giovedì prossimo, a partire dalle 21.30 circa, sempre in diretta su Canale 5!

In nomination sono finiti: Antonella, Antonino, Nikita e Micol. Immuni, per gli abitanti della casa, sono stati Davide, Edoardo Tavassi e Oriana, mentre le opinioniste hanno salvato Edoardo e Luca.