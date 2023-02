Raffaello Tonon, chi è l’amico di Luca Onestini: età, carriera, oggi, Grande Fratello, fidanzata, foto e Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, scoppiettante serata nella casa più spiata d’Italia! Siamo ovviamente parlando del Grande Fratello Vip che anche questa sera – a partire dalle 21.20 su Canale 5 – è pronto a regalare ai propri affezionati telespettatori tante emozioni e colpi di scena. Al timone, come sempre ci sarà Alfonso Signorini che, con la maestria e la bravura che lo caratterizzano, si destreggerà tra le vicissitudini che quotidianamente vivono i vipponi! A proposito di quest’ultimi in questo lunedì Luca Onestini riceverà una sorpresa da parte dell’amico Raffaello Tonon, ma cosa sappiamo di lui?

Biografia e carriera di Raffaello Tonon

Raffaello Tonon ha 43 anni, è nato a Milano ed è del segno della Bilancia. L’uomo è un opinionista e conduttore radiofonico che si è fatto conoscere al pubblico per via delle proprie ospitate all’interno di programmi di successo. Scoperto da Maurizio Costanzo che poi lo volle tra gli ospiti fissi del suo Maurizio Costanzo Show, all’epoca Tonon era un giovane studente di giurisprudenza. Tuttavia, si può dire che da quel momento iniziò la sua ascesa: dal cast di Buona Domenica fino alla partecipazione a La Fattoria, l’uomo è stato soprannominato “Il Conte” per via dei suoi modi gentili rispetto a quelli degli altri concorrenti. Tonon è anche un conduttore radiofonico. Copiosa l’udienza di pubblico da lui ottenuti in programmi radiofonici quali Pomeriggio Zeta e Proteina Zeta, per poi passare ad RTL 102.5.

Vita privata

Per quel che riguarda la sua vita privata, il 43enne appare alquanto riservato. Per diversi anni Tonon ha avuto una storia importante con Rosanna Feola, una cantautrice napoletana dalla quale si è separato nel 2016. Nonostante l’allontanamento, i due, sono rimasti in ottimi rapporti. Attualmente Raffaello Tonon sembra essere single.

L’amicizia con Luca Onestini

Veniamo adesso all’amicizia tra Tonon e Luca Onestini, concorrente della settima edizione del GF Vip. I due sono stati coinquilini nella casa del GF Vip 2 e su Radio Zeta hanno condotto insieme Pomeriggio e Proteina Zeta. Inoltre, dal 2019, i due amici conducono insieme Miseria e Nobiltà su RTL 102.5 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15.

Instagram

Tonon ha un profilo Instagram nel quale condivide diversi scatti appartenenti alla sua quotidianità. L’opinionista è seguito da 327mila follower.