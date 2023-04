Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme? Il video dopo il GF VIP

Luca Onestini e Ivana Mrazova escono allo scoperto sui social dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. Il ritorno di fiamma sembra palese e tutti gli indizi lo confermano, a partire dal video pubblicato su Instagram dallo stesso Luca Onestini.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la relazione ricomincia

Anche se il gieffino aveva chiesto privacy riguardo al possibile ritorno con la ex fidanzata, sembra che la coppia non abbia più intenzione di nascondersi. Su Instagram infatti Luca Onestini ha pubblicato un video nel quale i due ballano insieme davanti al Duomo di Milano. Ma non è tutto, perché i due poi sono stati anche a cena insieme in un lussuoso ristorante, dopo un bell’aperitivo in centro.

Il video su Instagram

Sembrerebbe a tutti gli effetti un post di coppia quello pubblicato su Instagram da Luca Onestini e Ivana Mrazova. Dopo il loro riavvicinamento dentro la casa del Grande Fratello Vip 7 i due si sono rimessi insieme. E sembrano volerlo fare proprio davanti al grande pubblico. Su Instagram il post di coppia cita: “Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta”.

Luca e Ivana si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, nell’autunno del 2017, ma la loro storia non è iniziata all’interno dello reality di Alfonso Signorini, ma è iniziata quando è finito il programma. Solo a quel punto i due si sono iniziati a frequentare come coppia. I due però si sono lasciati nell’agosto 2021, dopo quattro anni di relazione. Da tempo si mormorava che i due fossero in crisi e infatti così è stato. Nonostante la crisi, i due sembrano essere tornati insieme più affiatati che mai.