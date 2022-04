Luca Onestini: chi è, età, carriera, la fidanzata, l’ex Soleil, il fratello, Instagram

Luca Onestini è uno dei tanti personaggi conosciuto grazie al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. La sua presenza sul trono aveva fatto davvero discutere perché la sua scelta era stata Soleil, personaggio che in quell’edizione non è passato sicuramente inosservato. Oltre che aver partecipato a gran parte dei programmi “trash” di Mediaset, Luca è anche un modello, odontoiatra e ex calciatore. Dall’essere stato tradito in diretta tv ad aver partecipato a programmi spagnoli, il ragazzo riserva sicuramente tantissime sorprese.

Leggi anche: La Pupa e il Secchione 2022, anticipazioni puntata 19 aprile: chi sono gli ospiti di stasera, le scuse di Paola Caruso

La storia di Luca Onestini

Luca è nato a Bologna il primo Gennaio del 1993, precisamente a Castel San Pietro Terme. Il suo segno zodiacale è Capricorno e la sua altezza è di 1.86 cm per 85kg. I suoi capelli sono scuri come gli occhi e ha un bellissimo fisico che negli anni gli ha permesso di fare qualcosa come modello.

Proviene da una famiglia molto unita. Questo legame infatti è stato più volte dimostrato dal rapporto con il fratello Gianmarco Onestini. I due sono un tutt’uno e si seguono nel mondo dello spettacolo.

Inizialmente Luca avrebbe voluto fare il calciatore. Per motivi personali ha dovuto interrompere e dopo il liceo ha deciso di iscriversi al corso universitario di Odontoiatria dove si è laureato a pieni voti.

Il percorso a Uomini e donne e il tradimento al Grande Fratello

Luca Onestini ha iniziato a farsi conoscere partecipando come corteggiatore di Clarissa Marchese a Uomini e Donne. La ragazza però si era follemente innamorata di un altro, Federico Gregucci, che ora è anche il padre della sua bellissima figlia Arya. Comunque, non essendo la scelta Luca è stato chiamato al trono più seguito della televisione italiana. Per lui sono scese tantissime ragazze ma il suo cuore, anche se alcuni ancora hanno dei dubbi, ha scelto Soleil Sorge. La ragazza all’interno del programma non era ben voluto perché troppo antipatica e altezzosa.

La stessa Soleil che gli aveva promesso amore eterno, l’avrebbe poi tradito durante la permanenza di Luca nella casa del Grande Fratello. E la cosa più importante è che il tradimento sarebbe accaduto con l’altro tronista compagno di Luca: Marco Cartasegna. Ad avvertirlo era stato il fratello con una lettera letta da Barbara D’Urso.

Leggi anche: Alessandro di Uomini e Donne: chi è, età, oggi, Instagram, Ida Platano e Federica

L’ex fidanzata Ivana

All’interno del GFVip 2017 oltre Giulia De Lellis e Luca c’era anche una bellissima ragazza di nome Ivana Mrazova. Tra i due era nata un’amicizia speciale che però all’interno del programma non si è mai voluta trasformare in altro. Un po’ per rispetto della separazione di Luca, un po’ per il buonsenso di Ivana.

La coppia però era scritta. Infatti subito dopo il programma hanno ufficializzato il loro fidanzamento durato oltre 4 anni. Il pubblico spera ancora che possano tornare insieme perché li considerano troppo belli insieme.

Luca aveva annunciato la rottura così: “Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò con il sorriso. Però a volte le cose semplicemente prima cambiano e poi finiscono. C’abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono diversi. La stima rimane, il bene anche, vi voglio bene”.

La partecipazione ad altri programmi tv

Prima di partecipare come concorrente a Uomini e Donne nel 2016 è stato scelto come tentatore di Temptation Island dove si è avvicinato, senza successo, a Ludovica Valli. Dopo Temptation, Uomini e Donne e Grande Fratello, ha provato a fare l’attore in alcune puntate de “L’Onore e il rispetto” e ha partecipato al programma “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis.

Nel frattempo frequentava l’Università in cui poi si è laureato.

Nel 2020 poi è stato ospite di “C’è tempo per“, programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Per poi partecipare come concorrente del reality spagnolo Secret Story.