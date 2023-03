Come funziona il Serale di Amici e come sono le squadre: tutte le novità

Ci siamo, una manciata di giorni ed il momento più atteso del talent Amici sarà pronto a partire! Il riferimento è al Serale, ultimo, concitato ed emozionante step del programma nel corso del quale – e non senza emozioni e colpi di scena – i ragazzi della scuola più amata e seguita di sempre sfodereranno le loro armi migliori pur di vincere. L’appuntamento con il serale è previsto per sabato 18 marzo e prenderà il posto di un altro programma, noto ed amato, della padrona di casa Maria De Filippi, ovvero C’è Posta per te! Ritornando invece al Serale, come funziona questo emozionante momento e come sono combinate le squadre dei giovani talenti in gara?

Giudici Serale Amici 2023, chi sono? Iniziate le prove, ecco quando inizia

Il funzionamento del Serale 2023 di Amici

Dopo numerose sfide ed esibizioni ecco che siamo arrivata all’ultimo, emozionante e decisivo step dell’amato Talent Amici. Condotto da Maria De Filippi, anche in questa edizione i talentuosi ragazzi dell’ambita scuola sono pronti a dare il tutto per tutto pur di arrivare in finale e provare a strappare il titolo di vincitore a Luigi Strangis. L’ultima puntata del pomeridiano della trasmissione è andata in onda domenica 12 marzo e ad aggiudicarsi le tanto agognate magliette dorate 15 ragazzi su 17. Ad abbandonare lo studio Niveo e Benedetta. Quest’ultima, tuttavia, ha ottenuto un contratto da ballerina professionista e potrà continuare a stare in casetta pur non prendendo parte al serale.

La giuria

A giudicare le esibizioni dei talenti e a decidere, pertanto, le loro sorti, una giuria esterna che questo sarà completamente rinnovata e vedrà la presenza del cantautore Michele Bravi del ballerino professionista nonché ex volto di Amici Giuseppe Giofrè e di Cristiano Malgioglio. A loro spetterà l’arduo compito di giudicare le esibizioni dei ragazzi e già nella prima puntata che, lo ricordiamo, andrà in onda il prossimo 18 marzo ci saranno due eliminazioni. Le emozioni e i colpi di scena certamente non mancheranno!

Le squadre

Come da regolamento, i quindici ragazzi in gara sono divisi in tre squadre, ognuna delle quali è guidata da due professori, uno di ballo ed uno di canto. La composizione delle squadre è stato decisa dalla produzione del talent in relazione delle preferenze espresse e delle impostazioni didattiche emerse nel corso di questi mesi. Ecco come sono ripartite le squadre del Serale di Amici 2023: