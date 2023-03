Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Malgioglio giudici del Serale di Amici 2023: quando inizia

Cresce la curiosità per l’avvicinarsi del Serale di Amici 2023. In questa fase dell’amato e seguito talent, i ragazzi sono pronti a dare il tutto per tutto pur di arrivare in finale e sperare di vincere prendendo dunque il posto di Luigi Strangis, cantante che ha trionfato nella passata edizione. La partita in gioco è tutt’altro che semplice, anzi è a dir poco agguerrita e i giudici sono pronti ad affilare le loro armi decretando i voti per le esibizioni degli alunni. A proposito di giudici, a decidere le ‘sorti’ dei ragazzi della scuola più seguita d’Italia saranno Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Quando registrano la prima puntata del Serale di Amici 23? Data, giudici e anticipazioni

Chi sono i giudici del Serale di Amici 2023

Manca poco all’inizio del Serale di Amici 2023 che prenderà il via il prossimo 18 marzo. Intanto, domenica andrà in onda l’ultima striscia pomeridiana della trasmissione ma le indiscrezioni sui ragazzi ammessi allo step finale, così come i nomi di coloro che invece dovranno abbandonare le corsa al serale già trapelano. Insomma, una sfida che si preannuncia a dir poco emozionante e dove i colpi di scena non mancheranno quella che i ragazzi del celebre talent si apprestano ad affrontare. Per quel che riguarda i giudici, a loro spetterà il compito di stabilire i voti dei ragazzi a seguito delle loro esibizioni. In merito va detto che quest’anno la giuria sarà diversa rispetto a quella delle precedenti edizioni. Infatti se nella passate edizioni il trio di giudici vedeva la presenza di Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, adesso si cambia musica ed al loro posto vedremo Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Il ritorno ad Amici di Giuseppe Gioffrè

In merito a quest’ultimo ricordiamo che Giofrè non è nuovo nella scuola. Il ragazzo prese, infatti, parte al talent ma stavolta nelle vesti di concorrente trionfando nella categoria danza nell’edizione del 2012. Edizione quest’ultima particolarmente fortunata della storia del longevo programma in quanto a quella edizioni presero parte, tra gli altri, Valerio Scanu, Alessandro Amoroso ed Emma Marrone.