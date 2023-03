Quando registrano la prima puntata del Serale di Amici 23? Data, giudici e anticipazioni

Cresce l’attesa per l’avvicinarsi del Serale di Amici 23, il talent show non smette di regalare emozioni agli affezionati telespettatori che seguono con affetto le vicissitudini dei giovani protagonisti. Arrivati in questa ambita fase del programma i ragazzi, ballerini e cantanti, sono pronti a dare il tutto per tutto pur di arrivare in finale. Ma quando verrà registrata la prima puntata del serale? Ecco qualche informazione in merito.

Il Serale di Amici 2023 è registrato o in diretta? Giudici e allievi

L’ultima puntata della striscia pomeridiana di Amici

Prima di svelare qualche succosa anticipazione sul Serale di Amici 2023, iniziamo col dire che domenica 12 marzo verrà trasmessa l’ultima puntata del pomeridiano nella quale si assisterà alla proclamazione ufficiale dei 15 allievi che sono stati scelti ed ammessi alla fase finale del programma. Ricordiamo che i ragazzi in lizza per il Serale erano 17 ma i posti disponibili solamente 15, dunque, i talenti che hanno dovuto rinunciare – almeno per ora – al loro sogno sono stati due ed in particolare si tratta di Niveo e di Benedetta che però ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia, circostanza che le ha permesso di restare i casetta.

Il Serale

Ma quando andrà in onda il tanto atteso Serale di Amici 2023? Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram Amici News, la prima puntata del Serale andrà in onda sabato 18 marzo su Canale 5 e andandosi dunque, a ‘contrapporre’, alla trasmissione ‘Il Cantante Mascherato’ condotta da Milly Carlucci. Ricordiamo poi che, eccezion fatta per la finalissima, le puntata del Serale di Amici 2023 sono registrate. Infatti, la registrazione dell’attesa prima puntata è prevista giovedì 16 marzo. Invece, al momento, la data in cui si disputerà la data della finale ancora non è stata decisa.

Gli allievi ammessi

Ecco chi sono gli allievi che per ora si sono aggiudicati l’ambita e preziosa maglietta dorata: