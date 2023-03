Serale Amici 22, chi viene eliminato sabato tra Federica e NDG? Anticipazioni registrazione

È stata registrata oggi la prima puntata del serale di Amici che andrà in onda sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5. Il programma è stato condotto, come di consueto da Maria De Filippi, affiancata da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Cosa ci aspetta in questa serata di apertura del serale del talent show più seguito della televisione italiana?

Due gli eliminati dal serale di Amici

Già in questa puntata di esordio due dei concorrenti sarebbero stati eliminati. Si tratterebbe di Megan che avrebbe perso il ballottaggio finale contro Maddalena e Cricca. Una uscita di scena della studentessa con una borsa di studio di cinque settimane per New York. Al secondo ballottaggio sarebbero finiti, invece, Federica e NDG. In questo caso, però, l’esito non è stato comunicato, i due sfidanti non sono rientrati nelle casette dopo la registrazione. Non resta che aspettare la puntata di sabato 18 marzo per sapere di chi si tratta.

La squadra Celentano-Zerby fa incetta di medaglie

Sempre da indiscrezioni risulta anche che a vincere il maggior numero di medaglie d’oro sia stata la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi i quali a quanto pare sarebbero anche riusciti ad aggiudicarsi il guanto di sfida tra i prof. Il team ha vinto la prima sfida contro la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo; nella seconda manche hanno sfidato Arisa- Todaro, vincendo un’altra volta e in fine è tornata la sfida con Cuccarini-Lo. Ma il vincitore non è stato annunciato…

Gli ospiti della serata

Ma nella prima appuntamento del serale di Amici sono anche attesi due ospiti di eccezione, si tratta di Pio e Amedeo, la coppia formata da Pio D’Antini e Amedeo Grieco che ha ottenuto grande successo con la sua partecipazione a Le Iene, trasmissione nella quale sono riusciti a sfondare grazie ai personaggi degli ultras dei Vip.