Amici 22, chi sono i concorrenti al serale: ecco le squadre. Tutto è pronto per il Serale di Amici 2022. Il programma serale inizierà questo sabato, 19 marzo 2023, su Canale 5, con grandi sorprese tra i concorrenti e soprattutto i giudici, che quest’anno potranno contare su un personaggio che porta ascolti automaticamente come Cristiano Malgioglio. La 22esima edizione di Amici arriva al Serale dopo non poche difficoltà: lo scandalo di alcuni concorrenti che hanno “sniffato” noce moscata nell’Accademia, succeduto poi dal grave lutto per la morte di Maurizio Costanzo, ovvero il marito di Maria De Filippi.

Verso il Serale di Amici 22

La scuola, quest’anno, avrà in totale 15 concorrenti. Nello specifico, saranno otto ballerini e sette cantanti. Tutti i concorrenti saranno divisi in tre squadre, che saranno capitanati da un professore di canto e di ballo ciascuno. La prima squadra sarà capitanata da Lorella Cuccarini e Emmanuel Lo, ribattezzata simpaticamente “CuccaLo”. In essa, ci saranno tre ballerini e tre cantanti, ovvero: Samu (ballerino), Maddalena (ballerina), Megan (ballerina), NDG (cantante), Cricca (cantante) e Angelina (cantante).

La seconda squadra sarà capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che vedranno all’interno cinque allievi, divisi in tre ballerini e due cantanti. Al loro interno, troveremo i volti di Ramon (ballerino), Gianmarco (ballerino), Isobel (ballerina), Aaron (cantante) e Piccolo G (cantante). L’ultima squadra sarà capitanata dalla cantante Arisa e il ballerino Raimondo Todaro, che avranno a disposizione quattro concorrenti: due cantanti e due ballerini. Nella loro squadra, vedremo i volti di Alessio (ballerino), Mattia (ballerini), Federica (cantante) e Wax (cantante).

Per stessa ammissione di Maria De Filippi, il programma inizierà subito in salita per i nuovi concorrenti del Serale. Seppur il meccanismo del “nuovo Serale” non è stato ancora svelato, sappiamo che i concorrenti dovranno sudare fin dal primo momento: la serata, infatti, comporterà ben due eliminazioni. Chi uscirà di loro?