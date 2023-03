Serale Amici 22, anticipazioni registrazione oggi 16 marzo: ospiti ed eliminati di sabato 18 marzo 2023

Sembrava così lontano quando il programma ha preso il via a settembre, ma il Serale di Amici è arrivato. E ora i giovani talenti, tra cantanti e ballerini, dovranno continuare a mettersi alla prova, tra sfide e gare continue. Solo uno di loro, infatti, trionferà e prenderà il posto del cantante Luigi Strangis, che ha sbaragliato tutti nella scorsa edizione. Dopo mesi e mesi di buste rosse e giudizi, tra non poche discussioni, la fase finale del programma di Maria De Filippi ha preso il via. E oggi è stata registrata la prima puntata, quella che, salvo cambiamenti del palinsesto, verrà trasmessa sabato 18 marzo, in prima serata.

Cosa succederà nella prima puntata del Serale di Amici di sabato 18 marzo 2023

Ancora troppo presto per le anticipazioni, quelle che verranno rilasciate come sempre sulla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. La puntata verrà registrata nel tardo pomeriggio e terminerà prima delle 21. In attesa di capire cosa accadrà, ecco intanto come sono formate le squadre, capitanate dai coach che da settembre hanno seguito il percorso degli allievi:

La squadra di Ruby Zerbi e Alessandra Celentano vede tra i talenti i cantanti Aaron e Piccolo G, tra i ballerini Gianmarco, Isobel e Ramon

vede tra i talenti i cantanti Aaron e Piccolo G, tra i ballerini Gianmarco, Isobel e Ramon La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo conta, per i cantanti, su Cricca, NDG e Angelina, mentre per i ballerini può fare affidamento su Samuel, Megan e Maddalena

conta, per i cantanti, su Cricca, NDG e Angelina, mentre per i ballerini può fare affidamento su Samuel, Megan e Maddalena La squadra di Raimondo Todaro e Arisa conta, per i cantanti, su Wax e Federica, mentre per i ballerini su Mattia e Alessio.

Come sempre, saranno tre le manche, ma alla fine uno degli allievi, o forse più di uno, dovrà lasciare il talent. E, questa volta, per sempre.

Chi è stato eliminato nella prima puntata del Serale

In ogni puntata del Serale, come sempre, ci sarà un’eliminazione. O forse due. Chi dei concorrenti ha dovuto lasciare il talent nella prima puntata, che andrà in onda sabato 18 marzo? A giudicare le esibizioni, lo ricordiamo, ci saranno Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e il ballerino Giuseppe Giofrè.

In aggiornamento