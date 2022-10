Le Iene, tornano Belen e Teo Mammuccari alla conduzione: quando inizia lo show di Italia 1

Torna su Italia 1 la trasmissione “Le Iene”, programma di approfondimento attualità che propone, tra le altre cose, inchieste e servizi giornalistici caratterizzati da uno stile satirico ed irriverente. Al timone del programma ci saranno anche per quest’edizione Teo Mammuccari e la showgirl Belen Rodriguez.

Tornano su Italia 1 “Le Iene”: ecco quando vanno in onda

Lo storico programma di Italia 1 andrà nuovamente in onda a partire da martedì 4 ottobre e, come anticipato, al timone troveremo ancora una volta il duo Rofriguez-Mammuccari. Una doppia conferma quella che è arrivata per la showgirl in quanto quest’ultima si ritroverà anche alla conduzione del programma Tu Si Que Vales! Insomma una strada che, almeno per ora, appare tutta in discesa quella dell’argentina.

L’annuncio social

La conferma che il programma Le Iene è prossimo alla partenza, targata martedì 4 ottobre, è arrivata anche dalla stessa Belen che non ha esitato a condividere la notizia con i propri fan. Per farlo ha utilizzato una storia di Instagram, dove — per l’appunto — ha reso nota la sua presenza (e quella di Mammuccari) alla conduzione del programma. Insomma, una bella soddisfazione per l’argentina che non è certamente esente né dalle critiche e né dai detrattori.

Le critiche

Infatti, non a tutti è piaciuta l’inziale presenza di Belen alla conduzione delle Iene in quanto la donna è stata ritenuta non adatta al ruolo assegnato. Tuttavia, e nonostante la pioggia di critiche Belen e Teo sono nuovamente insieme, pronti per stupire ed informare il pubblico! Non ci resta che sintonizzarci martedì’ 4 ottobre su Italia e scoprire come andrà il loro debutto!