Le Iene, anticipazioni puntata 20 aprile 2022: le inchieste di stasera, chi sono gli ospiti

Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento su Italia 1 con Le Iene, lo show condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, che anche questa sera saranno affiancati sul palco dai due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Il viaggio di Joe Bastianich in Perù a Le Iene

Questa sera a Le Iene si entrerà nel vivo del viaggio introspettivo dello chef Joe Bastianich in Perù, con la seconda e ultima parte del reportage in cui l’inviato sperimenterà l’Ayahuasca. Nelle immagini, che verranno trasmesse domani, il pubblico vedrà la preparazione del decotto a base di piante amazzoniche in grado di indurre un effetto visionario e il rituale locale guidato da uno sciamano del posto.

Il ‘politicamente corretto’ e il servizio di Michele Cordaro

Ma non finisce qui. La iena Michele Cordaro affronterà il tema del ‘politicamente corretto‘, ancora oggi oggetto di una battaglia culturale e politica. Si partirà dalla comicità e dai limiti che secondo molti dovrebbe avere e l’inviato incontrerà diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Cris Brave a Imma Battaglia, da Lorena Cesarini a Vladimir Luxuria, da Sergio Sylvestre a Vittorio Sgarbi, da Tasnim Alì a Nicole Orlando, fino al designer e giornalista di moda Andrea Batilla.