Antonino Spinalbese innamorato: dopo Belen la nuova fidanzata ‘esotica’

La storia tra Belen Rodriguez e Antonimo Spinalbese è finita ormai da qualche tempo e il noto hairstylist al settimanale Chi ha parlato di una vita post-Belen. Dopo il folle amore provato per la bella modella argentina, dalla quale ha avuto una bambina, la sua vita ha subìto una svolta radicale. Ora Antonino vive a Milano e dopo aver scoperto la sua malattia autoimmune lavora in un’agenzia di comunicazione insieme ad un suo amico.

Alcuni siti di gossip parlano di una nuova fiamma per Antonino, sarà la verità?

La vita dopo Belen di Antonino Spinalbese

La fine della storia con Belen lo ha messo sotto i riflettori del gossip per diverso tempo. Ora che gli animi sembrano essersi calmati la popolarità raggiunta sembra non dargli alla testa. Al settimanale di Alfonso Signorini, Antonino si racconta come una persona umile ed estroversa.

Nuovo amore?

Sembrerebbe proprio che il noto hair-stylist abbia definitivamente voltato pagina. Tutto sembra andare per il meglio anche sul fronte sentimentale. Su alcuni siti di gossip si legge infatti che Antonino si starebbe frequentando con una ragazza dalla bellezza esotica di cui ancora non sono noti nome e cognome. Lo renderà noto sui social? Non ci resta che aspettare e ‘spulciare’ le sue foto!

