Le Iene: Belen non condurrà più il programma. Al suo posto una figlia d’arte

Le Iene, il programma più amato di Italia1, è quasi giunto al termine. Dopo la pausa estiva, prevista per tutti i programmi del palinsesto, Le Iene torneranno con alcuni cambiamenti, tra cui la conduzione. Si vocifera che Belen Rodriguez, conduttrice di questa edizione insieme a Teo Mammucari, non sarebbe stata riconfermata. Chi sostituirà la showgirl argentina?

Chi sostituirà Belen alla conduzione de Le Iene?

Quest’anno, per la prima volta, alla conduzione del noto programma di Italia1 c’è stata Belen Rodriguez che ha accettato l’incarico con moltissimo piacere. Nonostante il suo enorme entusiasmo, non sempre il suo ruolo è piaciuto al pubblico, il quale ha affermato che il programma è andato avanti solo grazie alla professionalità di Teo Mammucari. Molto probabilmente, a causa di questo motivo, i vertici Mediaset non avrebbero alcune intenzione di rinnovarle il contratto.

Nelle ultime ore gira voce che a sostituire Belen sarà Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La ragazza non sarebbe del tutto sconosciuta al mondo de Le Iene poiché è già stata ingaggiata come co-conduttrice delle Iene e ha anche ricoperto il ruolo di inviata.

Risuona il nome di Alessia Marcuzzi

Sebbene il nome di Aurora sia uno dei più papabili, rimane un’opzione B. La prima scelta dei produttori ricadrebbe su Alessia Maruzzi, la quale ha già condotto per diversi anni il programma.

La Marcuzzi però decise, un paio di anni fa, di allontanarsi dalla tv e dalla rete Mediaset e lo annunciò con un lungo post sul suo profilo Instagram. Chissà se accetterà di tornare in tv dopo “l’invitante” proposta fatta dalla rete per la quale ha lavorato per tantissimi anni.

Non ci resta che scoprirlo seguendo i diretti interessati!

