Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato stasera: sondaggi, percentuali e anticipazioni puntata

Nuova e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi, il reality all’insegna dell’avventura che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’eliminazione provvisoria di Mercedesz Henger, che è sbarcata su Playa Sgamada, e i litigi e le incomprensioni con i nuovi concorrenti, questa sera a rischio eliminazione ci sono ben 4 naufraghi. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco?

Estefania, Gennaro, Luca e Roger a rischio eliminazione stasera

Sono ben 4, come anticipato, i concorrenti dell’Isola dei Famosi a rischio eliminazione. Stiamo parlando della modella argentina Estefania Bernal, dei nuovi arrivati Luca Daffré e Gennaro Auletto, e del brasiliano Roger Balduino, che ha fatto molto discutere per la sua storia d’amore (a quanto pare nata per gioco) proprio con Estefania. Chi di loro dovrà lasciare il gioco e sbarcare su Playa Sgamada?

Chi verrà eliminato all’Isola dei Famosi?

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Luca Daffrè con il 42.68% di preferenze. A seguire Roger Balduino con il 29%, mentre a rischio ci sarebbero Estefania con il 15.92% e Gennaro, che non riesce a raggiungere il 13%. Sarà davvero così?

L’eliminazione su Playa Sgamada

Questa sera, molto probabilmente, Ilary Blasi aprirà un televoto flash che vedrà protagonisti gli abitanti di Playa Sgamada. Quindi, Blind, Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger: chi di loro dovrà rientrare definitivamente in Italia?

La lite tra Marco Maccarini ed Estefania

All’Isola dei Famosi le tensioni sono sempre dietro l’angolo. E la lite per il fuoco tra Marco Maccarini, uno degli ultimi arrivati, ed Estefania ne è stata la prova. Se ne parlerà stasera e tra i due, molto probabilmente, ci sarà un confronto perché lo spirito dell’Isola sa bene come giocare. E come fare per cambiare e far vacillare ancora di più gli equilibri!