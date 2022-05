Mercedesz Henger: chi è, età, altezza, fidanzato, padre, Instagram e vita privata della figlia di Eva Henger

Mercedesz Henger è la figlia maggiore di Eva Henger e del suo primo marito, Riccardo Schicchi. Ha una sorella minore di nome Jessica che ha 13 anni.

La bellissima Mercedesz questa sera avrebbe dovuto fare il suo ingresso come naufraga all’Isola dei Famosi ma, in seguito al terribile incidente che ha coinvolto la madre sembrerebbe che la sua partecipazione al reality potrebbe essere posticipata. Ma conosciamo meglio Mercedesz.

Mercedesz Henger: chi è, anni, altezza, foto Instagram e fidanzato

Mercedesz Henger è nata a Roma il 18 agosto 1991. È alta 1,75 metri e pesa circa 65 kg. Il padre della giovane modella è scomparso all’età di soli 59 anni ed in seguito al lutto si trasferì in Inghilterra dove studiò Psicologia.

Da qualche anno la giovane è tornata in Italia, ha preso parte al reality show l’Isola dei Famosi nel 2016 ed ha partecipato ad alcuni film come Gangs of New York di Martin Scorsese e Bastardi al fianco della madre Eva Henger. Relativamente alla vita privata Mercedesz Henger è stata fidanzata per 2 anni con un ragazzo di nome Leonardo, la relazione è durata dal 2017 e si è interrotta nel 2018. Nel 2019 è stata fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi.

La love story “pericolosa”

Nel 2019 Mercedesz è stata al centro della cronaca rosa per via di un episodio che ha portato Eva Henger nel salotto di Barbara d’Urso. Secondo quanto dichiarato da Eva Henger, infatti, la figlia Mercedesz sarebbe vittima dell’ex tronista Lucas Peracchi: “Questo ragazzo ha lobotomizzato mia figlia Mercedesz: è violento con lei, io le ho chiesto di tornare da me ma lei è plagiata, non la riconosco più per quanto è cambiata”, parole forti che hanno portato lite in famiglia.

Ad oggi Mercedesz Henger è di nuovo single ed è aperta all’arrivo di un nuovo amore nella sua vita.

Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi

Nei giorni scorsi era stato annunciato l’ingresso di Mercedesz come nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. La ragazza era già atterrata in Honduras ed era pronta a partecipare al programma quando improvvisamente è stata raggiunta da una terribile notizia. Sua madre Eva e il compagno Massimiliano Caroletti avevano avuto un tragico incidente stradale, nel quale 2 persone hanno perso la vita. Eva e Massimiliano si sono salvati grazie alle cinture di sicurezza, ma sono rimasti feriti in maniera molto seria. Eva Henger, in particolare, è stata operata per delle brutte fratture al femore, al tallone e al braccio.

Sull’ingresso di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi si è espressa anche l’esperta di gossip, Deianira Marzano. La Marzano ha pubblicato alcune stories su Instagram nelle quali sosteneva che “Mercedesz entrerà all’Isola dei Famosi ma probabilmente tra due settimane vista la tragedia che ha investito la famiglia”. Questa sera scopriremo quale sarà la decisione di Mercedesz in merito alla sua partecipazione al reality.

Instagram e social di Mercedesz Henger

Il profilo Instagram ufficiale della ragazza è @mjmemi che conta oltre 600mila follower.