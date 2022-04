Eva Henger, tragico incidente stradale con il marito: 2 morti e 2 feriti

Eva Henger è stata coinvolta in un tragico incidente stradale insieme a suo marito Massimiliano Caroletti.

Nello scontro due anziani, che viaggiavano sull’altra auto, sono deceduti.

Sia Eva che Massimiliano sono rimasti gravemente feriti e dovranno subire delle operazioni nelle prossime ore. L’attrice e il marito si trovavano in Ungheria e stavano percorrendo l’autostrada per andare a prendere un cagnolino da regalare alla figlia 13enne Jessica. Fortunatamente la ragazzina in quel momento era a scuola.

Incidente in auto: come stanno Eva Henger e il marito

Roberto Alessi, direttore di Novella2000, ha raccontato a “Pomeriggio Cinque” che Eva e il marito hanno avuto un terribile incidente stradale in Ungheria, il paese di origine di Eva. Nell’incidente frontale due coniugi anziani sono morti sul colpo, mentre la 49enne e il marito sono rimasti seriamente feriti. Alessi ha raccontato che i due sono stati ricoverati in ospedali differenti e fortunatamente “non sono in pericolo di vita, entrambi sono stati salvati dalla cintura di sicurezza“.

I due hanno però riportato gravi ferite e fratture, e dovranno essere operati a breve. “Massimiliano ha lo sterno fratturato – prosegue il direttore di Novella 2000 – Eva invece ha il braccio, il tallone e il femore rotti e dovrà essere operata“.